Sobre algunos concursos televisivos: '¡boom!'

Aún cuando lo he pretendido confieso mi fracaso al no poder cuantificar el número de los concursos que diariamente se ofrecen desde las televisiones tanto públicas como privadas ya que, para lograrlo sería necesario permanecer frente al televisor desde la mañana a la noche y este es un sacrificio para el que no me encuentro capacitado. Por lo expuesto voy a centrarme en los tres concursos -uno tras otro sin posibilidad de pausa salvo que alguna publicidad lo demande-, que, desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche brinda a sus televidentes Antena 3, por este orden "Ahora caigo", "Boom" y "Pasapalabra", cada uno con su especial característica.

A ratos suelo prestar atención al primero de los citados ya que su conductor, Arturo Valls ejerce más de showman que de presentador tradicional y suele imprimir al programa una cierta amenidad. Del último de los citados, "Pasapalabra", sólo suelo prestar atención al "rosco" con el que acaba el programa. El concurso "Boom" es el que considero más interesante y al que últimamente estoy prácticamente suscrito. En la actualidad el grupo estrella -al que auguro muchos meses de permanencia salvo que prontamente consigan el bote-, es conocido y aplaudido como "Los Dispersos", integrado por Oscar, Manolo, Victoria y J.M. -estos dos últimos de baja obligada como consecuencia de esta terrible pandemia que estamos sufriendo-, por lo que han sido sustituidos por Laura y Joan. Por paisanaje ahí está Manolo Romero Bejarano y ahora Laura, aún cuando esta reside en Barcelona, Joan es de dicha ciudad, Óscar de Madrid, Victoria de Galicia y J.M. de Aragón. "Los Dispersos" llevan acumulado -así fue hasta el pasado martes, 26-, 1.291.200 euros- y, siguen sumado y optando al comentado bote que supera los dos millones.

Cada uno de los concursantes suele alternar en la responsabilidad de responder a las preguntas y, cada uno, como es lógico -aunque esto no se dice pero se adivina--, debe encontrarse más capacitado para un tema u otro. Como tele-espectador considero que el tema deportes -a mí me ocurre igual-, es el que ofrece al conjunto en alguna ocasión, una mayor duda, lo que es insignificante junto al cúmulo de respuestas de toda índole como diariamente se les presentan. En este apartado, en el de las preguntas, quiero detener esta información para centrarla en la figura del presentador: Juanra Bonet, ameno -sin pasarse- e interesante en la conexión que suele establecer entre los concursantes que llegan -de los que consigue extraer datos personales, laborales, de gustos y residenciales-, entrañándolos a continuación con los de la "casa", de los que asimismo consigue sacar datos que los hacen cada día más asequibles, más próximos para el público presente en el set, así como para los televidentes que solemos presenciar cada tarde el programa-concurso de más interés en el fondo y en la forma de los muchos que se brindan cada día en las televisiones públicas y privadas -sin gritos- con los cuatro campeones que conforman el equipo "Los Dispersos", de los que llegamos a saber de sus aficiones, gustos y conocimientos culturales: Oscar, Manolo -muy fan de la faraona-, Victoria y J, M. -en la actualidad Laura y Joan-, con un magnífico presentador -secundado por un equipo técnico-creativo de primera-, como es Juanra Bonet al frente de "Boom".