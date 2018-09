La copla va y viene

En la verbena de Cuartillos se constató el gusto por la copla en la que afloran los sentimientos, sean de un amor prohibido, no correspondido o que llena el espíritu amoroso. Las Hermanas Marín, Jero Domínguez, ambos de Cuartillos, junto a la joven de 15 años Nazaret García, hicieron que muchas personas movieran los labios al estar cantando para sus adentros, identificadas con las canciones. Decía Gerald Brenan en "La copla popular española", que la copla era la expresión de la metáfora, que lo mas importante es lo que oculta lo que no dice. Pepe Machena en plena dictadura cantaba al General Torrijos, liberal, que luchó contra el absolutismo de Fernando VII: "El día que mataron a Torrijos, valiente, se amotinó la gente y el cielo se nubló…" Fue fusilado junto a 40 compañeros. Decía Vázquez Montalbán: Qué culpa tiene la copla de que el dictador Franco se apoderase de ella. Rocío Jurado, comprometida con Andalucía, canta "Toda la noche oliendo a ti". Lo más erótico, bello y amor prohibido que he escuchado. Entren en la copla, cosas del pueblo.