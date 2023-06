El cura Repetto, referencia de Jerez

Mientras sonaban bajo la bóveda de la Iglesia de la Plata, la tarde del pasado martes, las hermosas estrofas de la Salve Marinera; esa plegaria que cada vez que escucho me pone un nudo en la garganta; al concluir la Misa conmemorativa del sexagésimo cuarto aniversario de la ordenación sacerdotal del Cura Repetto; ceremonia organizada con el más cuidado detalle y desde luego con gran afecto para el homenajeado por el actual párroco de Santa Ana, mi amigo Enrique Soler; en la memoria se sucedían incontables recuerdos y vivencia junto al benemérito presbítero desde que hace ya medio siglo largo le conocí a mi llegada a Jerez; donde él había arribado muy pocos años antes; precisamente cuando regentaba, por mandato del Cardenal Arzobispo de Sevilla, doctor José María Bueno Monreal, la feligresía en la que esta misma semana se le ha querido ofrecer este gesto fraternal a quién, en su día y al frente de la misma, llevaría a cabo una notable tarea pastoral que dejó, entre quienes fueron testigos de ella, una huella muy profunda…

Y es que, con este ilustre servidor del Señor, han sido tantas mis coincidencias y tan numerosas las ocasiones en que ambos hemos compartido afanes, que ciertamente me han permitido conocer muy de cerca su fecunda aportación a la vida de nuestra ciudad de la que justamente sería nombrado, hace ya algunos años, Hijo Adoptivo de Jerez, inmenso honor que me honro también en compartir con él.

Hablo de Repetto, el cura; quién en su llegada aquí, como antes he apuntado, pastoreó Santa Ana, desde donde la recordada Radio Popular comenzó a emitir la Santa Misa, que él oficiaba; todos los domingos y festivos; al que Bueno Monreal envió, tras aprobar brillantemente las oposiciones convocadas al efecto, a la Insigne Iglesia Colegial del Salvador, como su Abad; del profesor de Religión en Institutos de la ciudad, del Numerario y Vicepresidente de la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, donde ambos compartimos años de dedicación al fomento y defensa de la Cultura jerezana; prolífico autor de numerosas publicaciones hagiográficas; - “Andalucía tierra de Santos…”, “El Hermano Juan Pecador”, “Historia del Cabildo Colegial de Jerez de la Frontera”, entre otras muchas - del Prelado de honor de Su Santidad, del Presidente del Centro de Estudios Jerezanos; en el que sustituyó al profesor Ruiz Lagos; que me llamó a su lado y con quién compartí años de entrega a dicha institución como Secretario General y tesorero; rescatándose en esa época el valioso fondo bibliográfico que se encontraba almacenado y casi olvidado en unas naves bodegueras; del notable investigador e historiador, del asesor religioso de la emisora Radio Popular, de cuyo Patronato rector formaría parte junto al también sacerdote Ángel Romero Castellano, el director general de la Caja de Ahorros jerezana, Jesús Mantaras García Figueras y el recordado cofrade de las Cinco Llagas, Paco Barra, además del propio Cardenal Bueno Monreal, primero y el Primer Obispo de Jerez después, Rafael Bellido, que presidieron el citado Instituto Eclesiástico no Colegial decretado por el Cardenal hispalense para dar cobertura canónica a la emisora…

Me refiero al Cura que por atender a su ya anciana madre doña Carmen, a la que tuve también la ocasión de tratar, para no desarraigarla de nuestra ciudad, creo sinceramente que tal vez dejó pasar la ocasión de ser promovido al episcopado, cuando el entonces Obispo de Santander, Juan Antonio del Val, quiso llevarle con él para un importante cargo en dicha diócesis cántabra… y sobre todo al entrañable eslabón humano que nos sirvió para vincularnos más a ambos; el querido hijo del Sacristán de la Colegial, mi hermano Pepe Rodríguez Carrión, que goza de la paz del

Señor; por el que el Cura sentía la verdadera predilección que ciertamente nace de una auténtica amistad…

Todo eso y mucho más, incluso alguna divertida anécdota radiofónica como la ocurrida una tarde, en plena Feria de Jerez, cuando durante un entierro y por inducción de los cables de telefónica y los equipos de megafonía de la Iglesia, por los altavoces del templo comenzó a sonar el pasodoble de un anuncio de la corrida de toros de aquel día lo que, como es lógico, provocó la airada reacción del Cura…; que ya imaginarán como fue quienes bien la conocen; pero que no empaña, para nada; como diría nuestro amigo y querido Presidente don Francisco; el afecto que siempre he tenido por quién es, sin la menor duda, una clara referencia para el Jerez de los últimos sesenta años, al que Dios bendiga…