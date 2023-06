Cantaba Bambino, utrerano, fallecido en 1999, una copla aflamencada cuya letra decía: “Tú no has dado en tu vida una sola limosna, no has curado una herida, ni has hecho a nadie un favor…”. Copla que cantaba también nuestra Lola Flores en 1963: “…Encerrado en tu mundo de egoísmo inhumano, no has tendido tu mano para calmar un dolor…”. También José Mercé, canta un fandango que dice así: “Que nadie es mas grande que nadie, por muy grande que se sea, que te puedes resbalar y el chiquetito ayuda al grande pa poderse levantar”.

Siempre hemos creído que a través del ejercicio político se podrían corregir las grandes diferencias sociales, culturales, económicas, pero no aparecen los acuerdos y repiten los eslóganes partidistas olvidando que la política es un instrumento para cambiar la realidad. “…pero algún día, alguien te pedirá cuenta de tus obras buenas, y lloran, lloran las campanas…”. Pero la política se vuelve narcisista, incapaces de acoger una idea parecida a la nuestra, buscamos la diferencia y nos hace incapaces de llegar a acuerdos.

El Papa Francisco en su propuesta titulada “Fratelli tutti” ofrece unas propuestas en cuanto a la dinámica y objetivos de la política, en un intento de reorientar métodos y objetivos que favorezcan a la mayoría de los ciudadanos. Es un mensaje para creyentes y agnósticos.