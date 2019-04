Los carrozas como yo recordarán la triple caricia provocadora de Míchel a Valderrama en el Santiago Bernabéu. Era la segunda jornada de la temporada 91/92, el Valladolid de Pacho Maturana, Higuita y el propio Carlos Valderrama visitaba Chamartín para enfrentarse al Madrid de la quinta del Buitre. En un córner a favor de los visitantes, Michel hizo lo más parecido a un 'edredoning' de Gran Hermano que podía intentarse en aquel tiempo. No hay debate, hoy en día eso sería imposible y si lo fuera, el VAR y la muchas tomas de cámara lo convertirían en trending topic, en memes, en #Haymichelquetevi o algo por el estilo y por supuesto, al margen de partirnos de la risa, tarjeta roja y expulsión.

Es evidente que he escogido una acción que, no solo porque la cantaran en el carnaval de Cádiz, está considerada como cómica y clásica de nuestro fútbol, pero escoger esta jugada tiene un doble motivo. Primero, porque hasta el día siguiente ninguna televisión se percató de lo ocurrido y segundo, porque al final, no tuvo ningún tipo de sanción. Insisto, hoy no hay debate al respecto de esta 'graciosa provocación' o de cualquier otra acción en el área, ya sea gol, fuera de juego, empujón, mano, escupitajo o insulto. El VAR ha acabado (al menos en un porcentaje muy grande) con cualquier debate.

El fútbol ya no es el fútbol con el que crecimos. A los 'románticos' de los campos embarrados, de los codazos al saque de esquina o de las triquiñuelas solo les queda la videoteca. El fútbol está en un nuevo nivel. ¿Mejor, peor? No sé, pero un nuevo nivel que se ha evidenciado en los cuartos de la Champions. El balón y el talento mandan. Ni Míchel (al que le sobraba talento) podría tocar cataplines hoy en día, ni Andoni Goicoechea podría jugar actualmente en Primera.

Claro que siempre cabe un error humano al gestionar el VAR, pero la piscina será cada vez más para los nadadores y los empujones para el pressing catch. De momento el debate se ha cerrado, Messi es el mejor del mundo y los niños que gustan del toque y del gusto por la pelota, como los de Ajax, serán los herederos de este deporte en los próximos años. De los debates políticos de la semana próxima mejor ni hablar.