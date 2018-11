A menos de seis meses de las elecciones municipales está todo por decidir. Usted puede pensar que esto es una obviedad pero, tal y como está el patio político local, es una verdad irrefutable. Es altamente improbable, por no decir prácticamente imposible, que el partido ganador de las próximas elecciones alcance la ansiada mayoría absoluta por lo que el próximo mandato requerirá de pactos. Todo dependerá de la suma que den los dos bloques, el del centro-izquierda con el trío PSOE, Ganemos Jerez y el binomio Podemos-IU o el del centro-derecha con PP y Ciudadanos. Ahora bien, esa es la lógica política pero a partir de ahí, y si la suma diese para ello, podrían incluso darse variables como un acuerdo PSOE-Ciudadanos, aunque para ello se requiera de un notable ascenso de ambas formaciones en votos respecto al resultado de 2015. Las autonómicas del próximo 2 de diciembre no darán apenas pistas de lo que depararán las urnas del 26 de mayo porque en unas municipales la marca no influye tanto sobre otros factores, entre ellos el cabeza de cartel.