Sobre las declaraciones de Ayuso

En recientes declaraciones a una emisora de radio la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado de una manera clara a favor de la "interrupción del embarazo" de las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres. Ayuso es una mujer valiente. Lo demuestra continuamente en sus actuaciones al frente de la Comunidad de Madrid y en sus enfrentamientos con su oposición en la misma. No hay que extrañarse, por tanto, aunque a muchos nos duelan estas declaraciones, que se haya posicionado en este tema. Por lo menos ya sabemos a lo que atenernos, dejando así a un lado la nebulosa en la que el Partido Popular habitualmente se coloca en este asunto.

Ayer mismo el Presidente del Partido Alberto Núñez Feijóo manifestaba que en este tema, "que tiene tintes morales, religiosos, éticos e incluso filosóficos y existenciales, había dentro de su partido diferentes posturas y sensibilidades". (Él, sin embargo, ya ha manifestado públicamente su intención de no derogar la ley del aborto, si llega a gobernar). Precisamente lo que muchas personas que son o han sido votantes del Partido Popular exigen al Partido es una postura clara sobre estos temas en los que está en juego nada menos que el derecho a la vida y la dignidad del ser humano. Porque todo tenemos claro que el Partido Popular es un buen gestor y tendrá que poner término, como ya ha hecho en varias ocasiones al descontrol y la crisis provocada por los gobiernos socialistas. En este caso del Presidente Sánchez. Pero no deben olvidar los dirigentes del Partido Popular que, aunque la economía es importante, "no solo de pan vive el hombre" y que es responsabilidad de los líderes políticos defender en sus actuaciones publicas valores innegociables como el derecho a la vida, primero de los derechos, sin el cual no tienen sentido los demás, y que no se ve "interrumpido" sino cercenado con el aborto.

Habría que exigir, por tanto, al Partido Popular claridad en estos asuntos que, para los que defienden la vida y la dignidad del ser humano, son innegociables. Claridad y coherencia, porque ya fuimos traicionados una vez por el Presidente Rajoy que, llevando en su programa la derogación de la ley del aborto socialista, se limitó a hacer una pequeña modificación para exigir el consentimiento paterno al aborto de las menores de edad. Ese mismo consentimiento que Ayuso ve ahora innecesario, alegando que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida que no ha deseado", ignorando los deseos de vivir que tiene ese ser humano vivo que se está gestando en el seno de su madre.

En una reciente conferencia en el Puerto de Santa María, el embajador Don Inocencio Arias comentaba que dentro del Partido socialista sus militantes son imbuidos desde el mismo momento de su incorporación al partido de que éste está por encima de todo, y que deben someter sus propias conciencias y decisiones a lo que decidan sus órganos directivos, aunque muchas veces les repugnen como ocurrió con los indultos a los condenados del "proces", y en otros muchos casos. Pero en un partido que dice tener ideología liberal, e incluso raíces cristianas, habría que exigir a sus miembros que fueran coherentes con sus propias conciencias, y que defendieran dentro del partido las convicciones que dicen tener, sin atender a razones de conveniencia política. Resulta significativo, en este sentido que en conversaciones privadas con militantes y dirigentes del Partido Popular, la mayor parte de ellos se posicionen en contra del aborto sin que luego sean capaces de defender esas convicciones dentro del mismo.

Ya sabemos lo que piensan Feijóo y Ayuso sobre el aborto. Sin embargo, el Partido Popular debería ser consciente de que una gran parte de la pérdida de votos que ha tenido en las últimas elecciones se debe a cuestiones de índole ideológica y moral, y que muchos de sus antiguos votantes no le volverán a votar mientras no se posicione de una manera clara y coherente sobre estos temas, y, además, cuando llegue a gobernar, cumpla con sus compromisos electorales, y no ocurra, como pasó con Rajoy, que se olvida de ellos traicionando a su electorado.