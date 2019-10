Que no la dejen morir

Ahora en estos momentos en lo que vivimos la incertidumbre del destino de la nueva sede de Acoje y de un proyecto tan importante como el del Centro Comercial Abierto Jerez, me surge como parte implicada del proyecto, manifestar públicamente mi opinión al respecto, quizás porque durante seis años, fui uno más de los que nos dejamos la vida en llevar adelante un proyecto creado allá por los ochenta y que pasa en estos momentos por una etapa convulsa dejado de la mano de nuestras instituciones, llámese Ayuntamiento, llámese Junta de Andalucía.

Aunque allá por los ochenta, años atrás ya el colectivo de comerciantes despuntaba maneras por la defensa del sector, fue Juan Villagrán el primer presidente que dio forma al proyecto con el fin de atraer clientes al centro, revitalizar zonas, promocionar y fomentar así como dinamizar las calles y la puesta en escena de una oficina de gestión que llevara a buen puerto los objetivos marcados.

Todo fue tomando forma, imagen corporativa, placas identificativas, defensa del asociado.

Así llegó Manuel García Antequera, Juan Luis Vega, Juan Manuel López, demostrando como grandes comerciantes que el comercio del centro estaba vivo y demandaba aún más no solo de su clientela sino de las instituciones.

Le siguieron Manuela Seoane, Miguel Fernández Quirós, los cuales dieron un paso más allá implicando al Ayuntamiento como parte indispensable del mismo y creando la marca Jerez Centro Comercial, impulsando un proyecto que empezaba a destacar entre las mejores asociaciones en defensa del sector a nivel nacional.

Si bien País Vasco y Cataluña nos llevaba años de ventaja, nuestro proyecto no se quedaba atrás e iba tomando forma para de la mano de José Ignacio Díez Vergara, nuestro gran "Popy" Jesús Herrero y Antonio Aparicio, lo llevaran a lo más alto de la excelencia comercial y ejemplo de muchos proyectos que nacían en otras comunidades y provincias.

La Junta de Andalucía a través de los Centros Comerciales le otorgó el reconocimiento de Abierto dado la excelencia y calidad del mismo.

Éramos ya el espejo en el que mirarse todo aquel que quería crecer como asociación.

Años delicados con la llegada de grandes superficies, proyectos utópicos de tranvías, peatonalizaciones, obras de parking, etc., hicieron que llegara sabia nueva, Manuel García Santos, el cual paso de puntillas e hizo mutis por el foro creando una nueva asociación. Y así retomando de nuevo la situación, volvió a tomar las riendas nuestra gran Charo Babot Brun.

Tras ella llegó un servidor de ustedes un octubre de 2008 y ahí es donde me tocó vivir de lleno el proyecto y comprobar cuán grande era y cuánto habían dejado hecho todos mis predecesores.

Teníamos la mejor oferta comercial, el mejor personal sin olvidarme de nuestro técnico Antonio Robles y de nuestra gerente Pilar Molinillo.

Habíamos pasado de ser un proyecto de asociación, a cumplir los máximos objetivos que nos exigía la Junta. Éramos un proyecto de segunda generación de CCA. Nos hermanábamos con Liverpool, obteníamos premios nacionales a la excelencia, nuestros comercios obtenían certificados de calidad, pasacalles, actividades de ayudas a ONG, Reyes Magos, Plan de Excelencia Turística, representación en todas las mesas de trabajo…, de la mano de Cámara de Comercio y de la Confederación Andaluza de Comercio siempre bien representados.

Fueron años de bonanza donde nuestras instituciones paliaban el daño tan grande que hacían al comercio del centro, tras conceder licencias a grandes áreas comerciales sin analizar con profundidad el daño que hacían al comercio minorista.

Y cómo no tras mí llegó nuestra gran Nela García Jarillo, que se formó en mi etapa junto a un gran equipo joven, con unas ganas inmensas de hacer crecer el proyecto y de desarrollar nuevos formatos comerciales que se adaptaran a las nuevas tendencias de consumo.

Pero se encontró con una realidad que no es otra que la imposibilidad de sacar adelante un proyecto que sin la colaboración de Junta y Ayuntamiento es imposible dotarlo de calidad.

El Ayuntamiento nos retiró el técnico, la Junta las subvenciones, la caída de ingresos con menos asociados debido a la crisis y ahora para rematar la puntilla, nos dejan sin local y sin explicaciones.

Por eso he decidido escribir esta Tribuna Libre. En primer lugar por reconocer a todos los que pasaron por él y en segundo lugar porque el proyecto necesita ayuda. Porque Nela, que se está dejando la vida por sacarlo adelante, no se merece esto, porque nuestras instituciones tienen que reflexionar y tomar cartas en el asunto y analizar el porqué de esta indiferencia hacia un colectivo que no le queda nada que demostrar.

Pienso que el día que las instituciones reconozcan que no somos simples palmeros y marionetas del poder de sus agendas electorales, aprenderán a respetar proyectos que después de más de treinta años no tienen que pasar por la situación crítica en la que se encuentran.

Por eso pido a todo aquel que crea en el comercio del centro y de calidad y en memoria de todos los que pasaron por el proyecto, que no nos dejen morir. Que os necesitamos, que no nos merecemos este abandono y que nos den el sitio y el apoyo que nos merecemos.

Ánimos Nela, sabes que cuentas con muchos de nosotros.

Sigue así, porque no tienes nada que demostrar.

Por un comercio con Vida.

Por un comercio que late con Corazón. Siempre Acoje.