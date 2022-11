Queridos amigos del Hogar San Juan, repartidos por Jerez y su comarca. Yá han terminado las Jornadas Solidarias que cada mes de noviembre celebramos. Ha sido mucha la participación, en todos los sentidos: comenzando por los voluntarios y bienhechores del Hogar, y sumando a todos los que han participado de diferentes maneras: artistas, empresas, fundaciones, donantes, bodegas, restaurantes… Son muchas las personas que han puesto algo de su vida, trabajo y bienes en las jornadas. Todo ello con el trasfondo del cariño y la preocupación por las personas sin Hogar. Gracias es una palabra corta para recoger tanto, y seguro que en la lista nos dejamos a alguien fuera.

Pero no queremos terminar sin explicar la frase que nos ha acompañado y debe seguir resonando: No les dejes perder más……

A nadie se le escapa el temblor que estamos viviendo. Todo parecía tan seguro. Nuestro estado de Bienestar con todas sus concesiones garantizado…. Pero de pronto, no se puede poner la calefacción y vamos a pasar frío, no se puede comprar más carne o pescado, no llegamos a pagar la electricidad, no podemos salir tanto como antes, y así un largo etcétera que nos habla de inseguridad, pobreza inesperada, y pérdida de calidad de vida, que en muchos casos llega a extremos sangrantes de familias pasando hambre y necesidad.

Ante eso, y desde ahí, no podemos olvidar a quienes yá vivían fuera del estado de bienestar. ¿Qué es de ellos ahora? Habiendo perdido lo material, ahora pierden la esperanza de salir de ese agujero. Los demás seguro que nos recuperaremos, aunque con dificultad, tiempo, esfuerzo y ayudas. Estas se concentran especialmente en aquéllos colectivos que más pueden recuperar. Pero hay que reconocer, que las personas sin hogar se quedan fuera de la inmensa mayoría de esas ayudas. ¿Porqué?. Porque se prioriza según el criterio de éxito. Igual que se puede dejar a un anciano enfermo de 90 años sin un tratamiento porque no hay garantía de éxito, se puede dejar a una persona sin hogar de más de 50 ó 55 sin acceso a programas de ayuda en los que tiene que haber una salida laboral en cuatro meses. Los tiempos te excluyen.

Así, las prioridades, las fechas, los tiempos, los plazos, se convierten en el cepo que encadena a la pobreza y a la calle a muchos de ellos.

Por ejemplo, ¿saben que hay albergues donde no se admite a personas mayores de 65 años? ¿Qué tiene que hacer una persona cuando llega a esa edad y está en la calle? En el Hogar hay personas con más de 70 esperando hace más de dos años una plaza residencial.

Y cuando tienen que abandonar un recurso porque se acaban los plazos (3 ò 7 días en un albergue), o una vez denegada la protección internacional, hay que abandonarlo porque un ministerio lo marca así, o se cumplen los 18 años, y ya no eres obligación legal.

Y si además tienes una enfermedad mental o física que te condicione, y llevas años de sinhogarismo... prepárate.

Tenemos que pelear el estado de bienestar. PARA TODOS. Si alguien no quiere esforzarse, no podrá quejarse, pero si tiene limitaciones en su historia, más las añadidas de criterios de éxito, de fechas, de tiempos, de plazos... No se les puede dejar perder más.

A veces tengo la sensación de ver aparecer una especie de Limbo en el que se va metiendo todo aquello que no sabemos resolver, o quizás sin mala intención, agobiados por lo más general, se nos quedan algunos apartados perdidos. Las personas sin hogar con cierta edad y dificultades, están entrando ahí.

Al mismo tiempo, somos testigos de vuestra preocupación y ayuda. Precisamente, lo poco que hacemos es el fruto de la ayuda recibida, día a día y en las jornadas solidarias. Por eso, para unos, todo lo dicho anteriormente es una explicación de dónde y en qué se utiliza su aportación, y para otros, será el descubrimiento o el recuerdo de una realidad que existe a nuestro lado. La mejor forma de gratitud, es utilizar lo recibido para responder a esa realidad. Contad con nosotros, contamos con vosotros.