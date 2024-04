No hay área ni hectárea que no tenga en su haber un desafío importante. Lo mismo da que hables de política que de religión, lo mismo da que sea de medicina que del flan de huevo. En fútbol, ni te cuento. Por todas partes asoman los desafíos esencialísimos. Yo mismo, cada mañana, me encuentro con el desafío de vivir y echar las patas palante, con lo que cuesta respirar el oxígeno de nuestra España.

Hay quien dice que de Europa nos ha de venir un aire nuevo y veo que, aquí, lo que llega, deja mucho que desear. Todo se vuelve un reto. Vivir es un reto, si no fuera porque la mecánica de la respiración se encarga de mover los pulmones. Algo de esto, o parecido, le está ocurriendo a la Nación. Como si una fuerza irracional e instintiva la sostuviera ante tanto atentado contra el sentido común que nos aborda a diestra y siniestra.

Estoy seguro de que la inmunización de la ingente estupidez soportada durante tanta historia contribuye a seguir en la brecha de la inmolación. Es tan grave lo que arremeten contra la Nación que miedo me da que sus pilares no se resientan y puedan aguantar la felonía a la que es sometida. Leí, no hace mucho, del hábil periodista Luis Ventoso, que se asombraba de cómo Orwell, ya en 1949, en su novela 1984, fue capaz de anticipar a la perfección lo que hoy estamos padeciendo en España. Lo clava.

¿Qué desafíos, por tanto?. Una limpieza urgente de ladrones, corruptelas y malandrines, indudablemente ¿Es posible?. No, si antes no se resuelve ese tema supuestamente baladí de la separación de poderes. Semejante proceder ha de permitirlo el legislativo, sin que previamente meta su mano negra en lo judicial, como estamos advirtiendo.

Una cosa lleva a la otra ¿consentirá el poder judicial en abrir diligencias pertinentes contra el legislativo que lo sostiene? Contradictio in terminis. A no ser que el ejecutivo actúe por su cuenta, la UCO registre los cajones y salga a relucir lo que tanta oscuridad proyecta. Pero de nuevo estaríamos en una actuación discordante. Dicho de otro modo, en la situación actual no está claro quién vigila al vigilante, quién pueda poner pié en pared a tanto desafuero como ocurre.

Tranquilos, siempre nos quedará Europa. Una afirmación que me deja como el Ártico, frío. Si hemos de esperar algo de las fuerzas externas de España, apañados vamos. A esa Unión Europea que nos prometieron le haría yo la prueba de la rana. Sólo para ver el parto de los montes. Vecinos somos, desde luego. Pero desde que nos quitaron la peseta y nos igualaron; ellos siguen en el norte y nosotros por el sur, ellos por lo alto, nosotros por el suelo

¿Qué seguridad nos ofrecen en los acuerdos con los estados vecinos del África septentrional? ¿Asumen la ola solidaria de la inmigración? ¿Qué surtidores de energía nos ofrecen además de los acuerdos que tenemos con Argelia? Para eso no hace falta tanta alforja.

Mientras, Francia sigue ampliando su política de energía atómica. Pero, como somos los más ecológicos de la Unión, le compramos suministro eléctrico a la par que cerramos nuestras nucleares. Hace falta ser tontos.

Ahora, claro está, se nos llena la boca de desafíos: ser los primeros en globalización, en democracia, en vocabulario integrador de ciudadanía y mandangas. Entre tanto el ratón se lo come el gato de Bruselas. Tengo la impresión de que nos dan más escobazos que en el tren de la bruja.

Hay días en que me regreso a la generación del 98, que tanto se preocupaba de la decadencia y el atraso de la Nación ¿De verdad tenemos que renunciar a la identidad y ‘el ser’ de España para que nos tenga en consideración la luterana Europa? Hemos entregado la cesta y los huevos, que es como decir: arrojar al niño con el agua sucia.

Un magnífico desafío sería reconsiderar nuestra postura europea, nuestro ser España sin claudicar a las aberraciones que nos venden ¿Es de recibo, por ejemplo, la política agraria que nos quieren imponer? ¿Es aceptable la cuota cerealista, lechera y cítrica?. ¡Ah! y si gana Trump ya veremos qué hacemos con los aranceles a la exportación.

No creo en Europa, ni que sea la panacea del futuro. Me declaro euroescéptico recalcitrante, o revisionista al menos cuando los proabortistas consigan, como pretenderán estos días, incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales europea ¿Qué pinta el terrorista Puigdemont sentado en el parlamento europeo, un delincuente confeso y profeso, sin que la autoridad competente lo eche con cajas destempladas? ¿Esta es la Europa de los Estados de derecho? ¿Qué autoridad nos representa en aquel batiburrillo de confusiones?

La inteligencia globalista, que se pasa por el forro las ilegalidades nacionalistas, no puede ser principio de esperanza para quienes nos vemos desamparados por los Totalitarismos renacientes ¿De verdad la Unión Europea tiene la capacidad de preservarnos ante una posible reencarnación de Hitler o Stalin?

¡Pobre Ucrania que confía en ella! Una sociedad que no tiene otro principio que el económico puede caer en manos, ya lo estamos viendo, de cualquier cultura totalitaria que utiliza los medios que les damos para imponerse después. Si dejas que, quienes no están dispuestos a seguir los principios democráticos, se aprovechen de ellos sin contrapartida, dejas la puerta abierta para que sea el lobo quien custodie a las ovejas. Habida cuenta que ya se las come el pastor. Vaya usted con Dios. Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye… (sorry, Albión ya no está).