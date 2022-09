El día de la Merced llovía

El 24 de septiembre de 1991 llovía en Jerez. La huelga de la vid comenzó el día uno. y el conflicto lo había agudizado una consultora con el fin de lograr la derrota de los trabajadores. En esa época yo era el representante de cajas de ahorros y banca en CC.OO. El comité de huelga me dejó participar en sus reuniones como observador. La organización fue la muestra de una gran capacidad de coordinar todos los aspectos: Desde la información sobre la producción en viñas y bodegas; Desde carreteras de salida, hacia otras provincias, de camiones de uva, a molturaciones en lagares en viñas, al movimiento de las fuerzas de orden público, de utilización de mapas de carriles, lindes, vaguadas en topografía de la campiña. Las mujeres cumplieron en la logística, en el sostenimiento de la actividad, en el ánimo y en la participación. Manoli, Ángela, Carmen, Lola…como unas Agustinas de Aragón.

Gaitero, Sebastián, Cintado, Paco González, Juan Pérez, Trillo incansable…; lanzaban todos los días "Diario de la huelga" para combatir la desinformación, y por la mañana temprano estaba en manos de los huelguistas.

"La imaginación al poder" de una clase obrera que producía la riqueza y que en el reparto de la misma se le negaba, me decía Antonio, de González Byass. Una noche se congregaron en la Viña La Canasta, en Cuartillo, porque iban a salir camiones para Córdoba. Se llenó de coches de las fuerzas de orden público. Lola repartió café, tabaco, para resistir la madrugada. No salió ni un camión. Por la tarde la procesión de La Merced salió a la calle sin incidencia (si mal no recuerdo).