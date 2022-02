Era digital y sociedad de los cuidados

Uno de los efectos más visibles para cualquier observador tras la travesía pandémica y la hiper digitalización de nuestra sociedad es la deshumanización de las relaciones sociales que se han vuelto frágiles y despersonalizadas. Para el Estado, el ciudadano es hoy como un código de barras que se relaciona con la Administración sólo en formato digital. No puedes hablar con un funcionario y explicarle tus necesidades; falta atención, escucha y es cada vez más frecuente que sea un ordenador el que te habla. Y es mucho peor para los que están en la periferia del sistema. Hay acuerdo casi unánime entre los teóricos políticos que creen que el Estado del Bienestar está agotado entre otras causas por su inabarcable coste e inagotable incorporación de nuevos derechos. En estos años empieza a abordarse la inclusión de los más vulnerables con una nueva perspectiva, otra mirada que sabe que el Estado proveedor no puede cargar todo el peso y pone el acento en los cuidados como clave para la humanización. El Papa Francisco pide desde hace algún tiempo trasformar la Sociedad del Descarte por la de los Cuidados, en la que la primera condición es la conversión personal, principal camino para generar otras estructuras más justas. La tecnología, maravilla que nos facilita la vida, no puede ser pretexto para reducir la condición humana y ponerla en modo llamada en espera. El Estado no puede comerse al ciudadano, es éste el dueño del Estado. El contacto y la escucha, la atención concentrada son recursos cada vez más escasos y deben ser retomados como tabla de salvación para ir a sociedades más humanizadas donde lo vulnerable no sea causa de descarte, sino obligación ética del Estado. La sociedad de los cuidados es la que recoge a la persona de la periferia y la pone en el centro, sea cual sea su circunstancia, sin excepción.