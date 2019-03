Me viene la idea a renglón seguido de leer que vamos a tener un ciclo de conferencias en el que se analizará la influencia de Sevilla sobre Jerez en el ámbito cofradiero. Me parece interesante y, además, me hace pensar en las razones por las que Jerez se siente más cerca de Sevilla a 80 kilómetros de distancia que de Cádiz a tan sólo 40. Resulta curioso pero, en mi opinión, todo se debe al ámbito religioso. Jerez estuvo bajo la influencia de la Archidiócesis de Sevilla durante siglos. Cádiz 'funcionaba' aparte (permítase la expresión). Y esa relación aún persiste. Jerez mira más a la tierra que al mar. Jerez ama sus ferias y su flamenco mientras Cádiz eleva a los altares su inigualable Carnaval y esas coplas que le llegaron de allende los mares. Quizás haya que buscar mucho en este país para encontrar dos culturas más diferenciadas a tan corta distancia. Pero como indica el titular, no todo es la distancia. Es la influencia y la cultura que cada fue recogiendo durante siglos independientemente de donde le llegara.