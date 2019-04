Tengo mis dudas

Sigo dudando. Me pasa a menudo cuando tengo que tomar una decisión importante. La duda me permite analizar mejor las opciones, reflexionar sobre el resultado de una u otra tendencia. Me refiero a mañana, al 28-A. Pero en esto de votar siempre lo había tenido claro, en casi su totalidad, pero este año me he leído hasta la propaganda electoral que me ha llegado a casa. Menuda friki, pueden pensar. Puede ser, o no. Más irresponsable me parece no pensar de qué 'color' son las papeletas que quiero introducir en las urnas. Me he fijado hasta en la publicidad de los partidos, que no tiene nada que ver con la realizada para campañas electorales de años anteriores. Es más tipo para series de televisión, como si publicitaran la última temporada de tal o cual e incluso alguna se atreve a dar lecciones de tipo "te lo dije". Incluso así, no termina nadie de convencerme del todo. Qué típico, verdad. Este año sí que creo que me arrepentiré si me equivoco. Aunque como dice alguien por ahí, en política está ya todo inventado.