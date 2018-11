31 ediciones

Suelo huir de los 'best sellers' que inundan las primeras mesas de las librerías para adentrarme en las estanterías de las colecciones de bolsillo. No es una decisión basada en la economía doméstica -cierto es que la diferencia entre una primera edición y un clásico es abismal- sino en una particular disciplina que me autoimpuse hace tiempo. Huyo de los éxitos de temporada esperando que el tiempo haga madurar la obra hasta comprobar si es flor de un día o un título que bien valdría ser mencionado en los libros de texto de lengua y literatura de dentro de unas décadas. Sin embargo, hace casi dos años hice una excepción con Fernando Aramburu y su 'Patria'. En este caso pesó sobremanera el tema que trataba para saltar mi particular barrera. Para mi dicha, no solo me encontré con una descripción desgarradora y fidedigna de la fractura que vivió una tierra tan bella como Euskadi sino que descubrí a uno de los mejores escritores que hay en la actualidad en nuestro país. Días atrás su editorial publicó su trigésima primera edición, todo un hito. 'Patria' es ya un clásico de nuestro tiempo.