Aveces me pregunto qué sería de determinados colectivos sin esa gente inquieta que se encuentra en muchos de ellos, gente inconformista y que no se pliega a la mala gestión de nuestros políticos. Ellos no entienden de colores ni de partidos, ni tan siquiera de banderas, sólo buscan lo mejor para el colectivo que representan y lo hacen sacando tiempo de donde no tienen. Su trabajo y su día a día es digno de elogio, la verdad, y todo un ejemplo a seguir, simple y llanamente por su convencimiento de que puede haber un mundo o una sociedad. Ojalá hubiera más gente así de comprometida, gente a la que no le importa decir las verdades a la cara cuando saben positivamente que están en posesión de la razón, sea quien sea el que esté enfrente. Por todo ello, desde estas líneas me gustaría reconocer la labor de personas como Geli Sánchez, presidenta de la Flampa desde hace unos años, y un ejemplo claro de compromiso con la educación y todo lo que engloba, y que, desde el respeto, desarrolla un trabajo impagable. Felicidades.