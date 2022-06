Un compañero de trabajo, en el año 1990, me confesaba que lloró de emoción cuando un grupo de caballistas forzaron la entrada de los caballos en la Feria de Jerez. La peste equina galopaba por Andalucía. Tensión acumulada tantos días de polémica de si entraban los caballos en la "Feria del Caballo" o no. Me asombró. Llorar de emoción cuando mi compañero no tenía ni caballo, ni perro siquiera. La emoción es sana, humana, desata los sentimientos, bebe de recuerdos vividos y es un momento de pérdida pasajera del entendimiento. Le ocurrió a Stendhal cuando visitó Florencia…la belleza.

Monseñor Rico Pavés se ha emocionado en el Rocío, en la Marismilla. No ha pasado un año del nombramiento del actual obispo, pero ya ha bendecido una bodega, ha acudido al Rocío, ha visitado algunas parroquias y piensa apoyarse en las hermandades. He vivido cierta relación con el obispado desde Mons. Cirarda, del Vall Gallo, D. Rafael Bellido… hombres de gran piedad, oración y pensamiento. Tenían claro que Jerez seguía siendo una ciudad muy rica, muy trabajadora y piadosa, pero Jerez es el 4º municipio de España con más paro.

Afirma el Sr. Obispo que: "Los cristianos tenemos que salir a la calle para expresar nuestra fe". Casi cada día del año hay procesiones. No sé a qué se puede referir. Recomiendo la lectura del cuadernillo de "Cristianismo y Justicia", "Sabiduría divina Los pobres en los libros sapienciales de la Biblia". De José I. González Faus.