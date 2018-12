El empleo y las horas extras

A raíz de la crisis financiera en Andalucía se han perdido casi trece mil puestos de trabajo en banca y ahorro. Se han cerrado infinidad de oficinas, sobre todo en pueblos pequeños. En este sector los despidos han sido pactados e indemnizados a través de los fondos de reserva obligatorios y voluntarios. Las horas extraordinarias para mantener el volumen de negocio han sido enormes. Igual ocurre en otros sectores. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el tercer trimestre de este año se realizan una media de 3,5 horas extras a la semana en el sector de oficinas. En el sector de hostelería son 22 horas extras a la semana. El total de horas extras semanales pagadas y no pagadas en España, es de casi siete millones, lo que daría para la creación de más de 170.000 jornadas de trabajo, según un estudio de Comisiones Obreras. La 'hucha de las pensiones', el consumo, el seguro de desempleo se aliviarían. Si no trabajo no consumo.