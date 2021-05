Tres escenarios para una trilogía

Los escenarios son los siguientes: el de La Guarida del Ángel, Teatro Villamarta y el de la ciudad autónoma de Ceuta, Teatro Auditorio Revellín. Los protagonistas que llevarán su arte al mejor de los puertos flamencos en el transcurso de la primera quincena de este mes de mayo son, -en orden de titular-, Vicente Soto "Sordera", día 7, María del Mar Moreno, día 12 y Diego del Morao en la jornada del 14.

"Vierto la red, esparzo la semilla entre ovas, aguas, surcos y amapolas, sembrando a secas y pescando a solas con corazón ansioso de trabajar la arcilla". Son cuatro versos que me sirvieron de introducción para presentar el 18 de octubre de 2007, en la sede social de la peña flamenca Tío José de Paula, número 13 de la santiaguera calle Merced, el acto de imposición de Insignia de Oro de la entidad a Vicente Soto Barea -"Sordera" como su padre- y que hoy vuelvo a utilizar para anunciarles el concierto que el cantaor jerezano va a ofrecer el día señalado arriba, en La Guarida del Ángel, empresa que le dedica la décima edición de su Jerez Off Festival. Vicente Soto "Sordera" es, de siempre, un artista de corazón ansioso de saber y de trabajar la arcilla de su cante para crear espectáculos como depositario de uno de los más importantes legados del cante de su tierra jerezana, de su barrio de Santiago y de la estirpe cantaora a la que pertenece. Viajero impenitente ha recorrido los más importantes escenarios de Europa y de las dos Américas. Vicente Soto "Sordera", enamorado al tiempo de la poesía ha prestado una especialísima atención a la misma mediante su abundante y exitoso trabajo discográfico. Con algunos de los cantes previstos para la noche del día 7, en La Guarida del Ángel, materializará, a no dudar, lo que acabamos de exponer.

"¡María!. Cuando tú bailas, ¡qué paloma de silencio me va picando la sangre gota a gota y sin remedio!" El baile es un rito antiguo lleno de misterio al que la bailaora, María del Mar Moreno, imprime técnica y estética, ya que lo visceral se conjuga con el fuego, con la pasión, con el temperamento y su complejidad puede convertirse en caricia si baila por alegrías, eclosión de serena belleza si lo hace por soleá, emoción dramática si se adentra en la siguiriya y brasa viva si lo hace por bulerías.

El miércoles 12 de mayo, con "Memoria viva", María del Mar Moreno -a la que a no dudar respaldarán su hermano Santiago con la guitarra y su cantaor de siempre, Antonio Malena-, volverá al Teatro Villamarta para cumplir el ritual anual de participar en el Festival de Jerez, en esta ocasión como parte del programa conmemorativo de los veinticinco años de existencia del referido acontecimiento artístico. Desde que en 2001 María fundara su propia compañía y su primer espectáculo "Momentitos de locura" que presentó en el Festival de Jerez, esta filóloga-bailaora o bailaora-filóloga, tanto monta, ha dado forma a los más variados espectáculos y alcanzado reconocimientos múltiples dentro y fuera de España. Copa Jerez de Baile de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Premio del Público al Mejor Espectáculo del IX Festival de Jerez -Antonio Malena se alzó con el Premio al "Mejor cantaor" en dicha edición-. El Premio del Público volvió a las manos de la bailaora con ocasión de la XVII edición del Festival de Jerez, por su espectáculo "De cal viva". Otra faceta en la que destaca María del Mar Moreno es en la de empresaria, prueba inequívoca de su permanente voluntad de acción, abarcando la enseñanza -en la actualidad desde su Academia en la "Porverita"- y, antes desde el aprendizaje, éste de la mano de su mentora, la gran Angelita Gómez, pasando por su experiencia junto a figuras del baile, del cante y del toque de todos los niveles.

"Ven, tocaor, descansa tu corazón en la guitarra, templa al tiempo…" Una guitarra joven en edad pero vieja en el saber de una escuela tan directa como la de su "pare" Manuel Moreno Junquera "Moraíto de Jerez" (q.e.p.d.) que a su vez lo heredó del suyo, Juan y de su tío Manuel. Toda una histórica escuela guitarrística a la que él suma juventud y sapiencia. Diego del Morao es el digno continuador de sus mayores y, por su saber, por su herencia, se sabe responsable y se hace presente bien poniendo la alegría de su rasgueo guitarrístico al servicio de una voz cantaora o como inspirado solista que descabalgará su ritmo en el teatro Auditorio Revellín en donde la tertulia flamenca de la ciudad autónoma de Ceuta, el próximo 14 de mayo, conmemorará el 50 aniversario de su fundación.