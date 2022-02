Con la escopeta cargada

Nos encanta rajar. Estamos esperando que nos traten mal en cualquier sitio para vaciar la escopeta que tenemos cargada desde antes de que nos peguen. Como muestra evidente, uno de los mayores avances que conocemos hoy en día y que nos permite decidir si consumir algún producto o no: las reseñas en Internet. Ya sean en Facebook, Google o Tripadvisor, por ejemplo, nos solemos fiar de lo que la gente opina de los bares, hoteles y otros negocios a los que ha ido.

Las reseñas son una herramienta tan positiva como destructiva, ya que, por lo general, solemos hacer públicas nuestras opiniones solo cuando no son buenas. Si vamos a un restaurante y tardan una hora en atendernos, descargamos nuestra frustración y enfado en menos que canta un gallo. Por el contrario, si el trato es exquisito, nos quedamos con la buena sensación, pero pocas veces lo reflejamos con una buena reseña.

Si bien es cierto que, obviamente, hay quien se para a escribir una buena opinión tras una grata experiencia, el porcentaje es bastante menor que cuando nos hacen pasar un mal rato. Como con todo, hay personas más propensas a escupir sus malas palabras que otras. De la misma forma, pocas veces nos paramos a pensar en que, tal vez, solo haya sido un mal día, como el que puede tener cualquiera.

Al fin y al cabo, todo esto se trata de una especie de 'democracia reseñera' y, en su conjunto, a lo largo del tiempo, ayuda a poner a cada negocio en su sitio. No obstante, esto no quita que más de uno y de una muestre su falta de empatía o su 'amargaera' contra el primer negocio que no está fino del todo por cualquier razón.

En definitiva, quizás estaría bien pensárselo dos veces antes de poner a partir a cualquier negocio o trabajador a la primera de cambio, sin olvidar que, en algunas ocasiones, sí que se merecen la peor de las opiniones. Todo es cuestión de respirar hondo antes de vaciar el cargador.