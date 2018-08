Por un espacio natural sin humo

Un verano más se pone en marcha 'Limpiemos la playa, cuidemos nuestro paraíso', una campaña de concienciación que nos anima a todos a salvar cada una de las riquezas marítimas de las que podemos disfrutar en la provincia sin necesidad de viajar al Caribe. Un vaso de colillas, por una cerveza o un refresco. ¿Y quién no se pondría a recoger los restos de aquellos que se dejan el pulmón a cambio de refrescarse la garganta? Esta es la iniciativa, que gracias al éxito del pasado verano, uno de los chiringuitos de la conocida playa de Zahara de los Atunes vuelve hoy a poner en marcha. No es extraño ver cómo los diferentes turistas, domingueros o los propios ciudadanos del municipio barbateño cogen un pequeño vaso de plástico y lo llenan de cigarrillos para posteriormente, recoger su merecida bebida. Aunque resulta curioso que sea la cerveza la que te anime a no apagar el pitillo en la arena y no tu propio civismo, esta nueva forma de velar por el medio ambiente debería de estar en todos aquellos rinconcitos paradisiacos de los que disfrutamos a cambio de nada. ¿Por qué no?