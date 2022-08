ética y futuro

Ni las ideas vienen por el aire, ni las crisis se reproducen por esporas. Las abejas no tienen la culpa de la cara dura que poliniza la política medioambiental del atraco legal que nos despluma. No hay azar de la naturaleza, ni maldición divina. La fotosíntesis la realizan muy bien las plantas; mientras los fuegos los provocan la mano del hombre, por acción u omisión de labores adecuadas y responsables. Quiero decir que la crisis no es una casualidad aleatoria que llega 'de bóbilis, bóbilis'. Es obra humana, responsable. La crisis necesita, para salir de ella, limpieza de entramados, corrupciones y ese raudal de cizañas que son la raíz del mal que sobrellevamos. Se puede cambiar el mal, se puede luchar contra la mezquindad y se puede reconducir el sufrimiento si dejamos el silencio cómplice y sacamos a la luz ese caudal de conocimiento que tenemos sobre especulaciones, excesos y connivencias por las que nos precipitamos al vacío moral y económico. Es tarea de todos, por conciencia y responsabilidad, no permitir burbujas que exploten en nuestras narices y se lleven consigo la convivencia y la dignidad. Connivencia, de ningún modo. El futuro de la sociedad puede estar en peligro, desde el momento y manera en que ésta no es sino el vértice donde confluyen todas nuestras fragilidades. La falta de convicciones éticas individuales converge, necesariamente, en la comunidad a la que pertenecemos. No hay otra. O se es honrado, o nos purgamos en el hoyo del 'acabose'. Tan así. Cuando no hay ética, hasta el imperio romano cae, nos hundimos todos en el vértigo de la desorientación, porque el individuo es demasiado frágil, excesivamente débil. Sin valores éticos y religiosos la sociedad se vende al mejor postor, o a cualquier precio. Es peligroso perder la conciencia social y personal, sobre todo muy escabroso, cuando el escepticismo, que se deriva de la falta de ética, nos lleva a la justificación de vete a saber qué. Las aberraciones las vemos normales, las irregularidades se posicionan en lo cotidiano y la conciencia desaparece hasta el punto de justificar, como fin bueno, la muerte de los inocentes no nacidos y la falsa misericordia sobre quienes conviene eliminar como gasto público innecesario. Se desvía el foco de atención ética, se tergiversa, y el ciudadano es más perseguido por no pagar el IVA al fontanero que por los atentados contra la defensa elemental del ser humano. No es mi intención comparar el aborto con el IVA, pero sí hacer referencia a la falta de convicciones que dejan a la sociedad en medio de un campo desolado para un futuro mejor. Se necesita ética, personal y de organización, que esté más allá de las modernas ideologías demagógicas y populistas, que no se conforme con el forraje facilón que exime de toda responsabilidad, de todo límite (que nadie quiere oír) y de cualquier obligación. Hablar hoy en los foros sociales sobre ética, se ha vuelto tan difícil, imposible ante el abucheo, porque la asocian al casposo lenguaje de las obligaciones frente a la corriente dominante del subvencionismo fiestero e irresponsable. Repito, sin ética no es posible progreso ni desarrollo, ni futuro ni civilización, por más que tengamos el mejor móvil de todos los tiempos. Ya, en la Universidad, los códigos deontológicos han desaparecido o, a lo sumo, se han convertido en la maría de la carrera. A la conciencia no se le da ninguna importancia o se la infravalora como a-científica en el campo de las buenas intenciones, nada más. Pero ¿puede subsistir una nación sin ética? Muchos técnicos, numerosos economistas, incontables especialistas ¿No son ellos los que nos han llevado a la bancarrota? La falta de escrúpulos y de sentido nos ha llevado a la quiebra. Este es, por tanto, el momento de pedir responsabilidades, ejercicio ético y vergüenza torera, si es que queremos llegar a alguna parte civilizada y pasaderamente sanos. La sociedad tiene que cambiar, cierto, pero sin tirar al niño con el agua sucia, ni al anciano tampoco. Lo bueno que hemos recibido en hábitos, costumbres y valores tiene que permanecer entre tanto cambalache. Por supuesto la ética necesaria e ineludible, que, como fuente moral, logró el nivel de humanidad en el que ¿nos encontramos ahora? Necesitamos leyes que superen el relativismo, leyes de respeto institucional que superen el caos político, económico y educativo para encauzar la confianza institucional necesaria que sane la carcoma que está desmoronando la nación. No podemos traspasar, como dicen ahora los políticos diplomáticos, la línea roja de los mínimos éticos exigibles a los ciudadanos, independientemente de sus creencias, filosóficas o políticas (para que no se impongan los tontos contemporáneos, en palabras de Luis del Val) Necesitamos un pacto ético antes de que llegue la agenda-2030 y no haya posibilidad de salir del diseño social intergaláctico que nos espera. Una ética, por favor ya, si aspiramos a tener alguna posibilidad de futuro, antes de que nos roboticen con el micro chip programado y ya no sea posible ejercer la libertad. Mientras tanto, dejaremos que nos atraquen.