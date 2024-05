Hay días que te levantas guarnío y con el corazón anarquista. A este paso no hay manera de andar. Hay leyes hasta en la sopa, regulaciones hipócritas que se están cargando la espontanea convivencia de la normalidad y altera las oportunidades para el bienestar de las personas. Leyes para todo, tan exageradamente prolíficas, que causan más daños que beneficios. No lo digo yo, ya lo decía el escritor político del siglo de oro Diego de Saavedra Fajardo; por no hablar de San Pablo que aludía a la ley como la matarife del espíritu ¿No podría hacerse todo más sencillo?

Al parecer no le ha sentado bien a la hostelería que una hermandad pusiera una barra para los moteros. Esto ha llegado a oídos de Consumo, y quiere, por lo visto, meterle mano a toda actividad que no esté estrictamente regulada. Amové ompare. Entre todos la mataron y ella sólo se murió.

Por esta regla de tres: los cofrades van a tener que pedir permiso a la SGAE para dar una pataíta en la feria; las casas de hermandad tendrán que sacar una acreditación de catering para comer; las sillas las intervendrá el IVA de Hacienda (y creo que ya lo hace); los consentimientos de paternidad se tendrán que expedir para que los niños salgan en la procesión (porque los divorciad@s pueden encontrarse con una denuncia de su ex); arte sacro y patrimonio se opondrán a que les de el aire a los bienes culturales; el libro verde de regulación eclesiástica aumentará en páginas y rúbricas; las actividades sociales van a necesitar más papeles que la declaración de hacienda; los penitentes tendrán que pedir un permiso de circulación por invasión de la vía pública; la manipulación de alimentos y bocadillos para los miembros de las bandas tendrán que llevar un sello de sanidad ¡tequíya puí!¿Nos hemos vuelto tontos o qué? Si esto se pone así sólo hay una solución: Quedarse en casa arrumbao y que les den.

¿De verdad vamos a entrar por el aro de una desamortización encubierta? Carlos III redivivo. Ya hemos quebrado la espontaneidad a fuerza de injerencias legales, siempre tan supuestamente razonables. Me niego a participar en esta sociedad de hipocresía democrática que quiere controlar hasta la respiración de los ciudadanos.

Las hermandades tienen muchos defectos, es verdad; pero son las generadoras de tradición, cultura y economía, que tanto bien le viene a la hostelería como a la ciudad ¿No deberían tener una consideración menos rígida? Si quieres el huevo de oro; no mates la gallina. Hay quien se la pilla con papel de fumar. Ya sólo falta que haya inspectores de todos los ministerios controlando la actividad espontánea; y multa que te crio.

¿Seríamos capaces de unirnos en un plantón general de pasos en la calle desde el momento en que le echaran una multa de este tipo a cualquier hermandad? Seguro que dejarían de apretar las tuercas. Pero nos ven sumisos, apollardaos y faltos de convicción. Un bocado perfecto. Como le pasa a la actividad vitivinícola, que de tantos controles se va a ir al garete, como nosotros ¡Por Dios!

El excesos de leyes es un problema. Las zambombas, por ejemplo, y no tardando, se las van a cargar cuando comiencen los controles de la ordenanza civil. Al tiempo. Ese mes de diciembre, tan peculiar, desaparecerá por arte de birlibirloque, porque para hacer una hoguera en un bidón exigirán bomberos, ambulancias, desfibriladores, normativa ecológica y vaya usted a saber cuántos papeles de responsabilidad civil y mandangas en vinagre.

Hay quien cree que con la emisión de leyes más complejas soluciona los problemas. Quizá la verdad sea lo contrario. Menos leyes, más sencillas, ayudarían a un clima más propicio, sin tantos trastornos y complejidades. La abundancia de normativa sólo crea desprecio y distancia, castra las iniciativas y promueve el adocenamiento de la libertad; por no hablar de las interpretaciones, las opiniones maliciosas, los pleitos y las desavenencias que ello provocaría al instante. Desperdiciaríamos el tiempo en litigios, como ya ocurre en alguna hermandad, que, cuando no hay buena voluntad, todo se va en recursos que hacen perder a todos.

Ahora, al parecer, cualquier actividad que realicen las hermandades en pro de conseguir beneficios, con los que se mantendrían, van a necesitar un especialista en hacienda y otro en responsabilidades de todo tipo, un ejército de asesores, como el gran jefe Sioux. Mejor me quedo en casa y a juí, que salga el sol por la crujía. Esto se ha puesto demasiado antipático y estúpido. Lo repito: Plantón a tiempo.

Por todas partes nos roen el calcañar, y no puezé. Más aún, el exceso de leyes hace que muchos malos sean señores de los buenos y que unos pocos buenos sean sustento de los muchos malos. Quienes hablan de cuidar los intereses del pueblo son, en realidad, la cadena que los sujeta con crueldad. Las muchas leyes crean más frenos que alientos. Mejor atenerse a las leyes fijas que tenemos, que, aunque imperfectas, son mejor que las que con tanta arbitrariedad se puedan sacar para esta casuística estúpida.

Quizá por eso Dios las esculpió en piedra, para que no fueran tan veleidosas como las de ahora, que de tan oscuras y enrevesadas dan más camballás que un jartovino. Repito, el exceso de regulación nos tiene engoñipaos y puede generar un efecto contrario al querido. Hagamos leyes simples para situaciones complejas, y dejad en paz a las hermandades, que hacen mucho bien y no se están metiendo con nadie.