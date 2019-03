Estamos fallando en materia turística

Algo estamos haciendo mal cuando los resultados turísticos no nos están acompañando. Algo pasa y por supuesto que no es bueno. Jerez está entre las 50 ciudades más turísticas de España, concretamente en el puesto 48. No es un buen resultado. No vale conformarse. Si Jerez no tuviera una Real Escuela, ni un circuito de velocidad mundialmente conocido ni una serie de atractivos que la hacen única e irrepetible no estaría mal el referido puesto pero es que sí dispone de todo eso e incluso de mucho más. La labor de promoción de Jerez es inexistente. Cada vez que se acomete algo se hace al amparo, al abrigo de las faldas de 'Mamá Diputación'. Para cosechar hay que sembrar. Y Jerez no está sembrando. Aún estamos recolectando los frutos de acciones promocionales anteriores. Si seguimos en esta línea lo que tanto trabajo costó conseguir se perderá. El dato publicado ayer era terrible: 1.200 turistas menos el pasado febrero respecto a idéntico mes de 2018. Multipliquen 50 euros de gasto diario por cada uno y verán que 60.000 euros dejaron de circular por Jerez.