La familia. El único ámbito digno del hombre

Antes de cenar he pasado a visitar a un par de enfermos y les he llevado la Comunión. Una señora mayor acompañada por uno de sus hijos ha sido la primera vivita, la segunda un chico de último curso de bachillerato, que dentro de unos días se someterá a un trasplante delicado. La donante será su hermana, y sus padres le acompañarán en la ciudad donde se realizará la operación. Siempre rodeado por los suyos. Una familia en lucha por la salud del chico. Le he dado gracias a Dios por ese invento divino que es la familia. El único ambiente que el ser humano se merece.

Hace unos días tuve la osadía de ver el telediario, más bien los telediarios, durante diez minutos. Sólo pude ver noticias negativas de adolescentes y esposos maltratadores. Reflejaban una sociedad enferma, atacada por el mal de las ideologías especializadas en corroer la familia.

Las ideologías son sistemas de pensamiento único que todo lo quieren arreglar, regular, manipular. El ideólogo asume el papel de un dios sin creer en Dios. De alguien que ha recibido un gran patrimonio natural, humano, cultural, religioso, y decide que no vale, que no le gusta y quiere rehacerlo y reinventarlo. Destruir lo heredado porque piensa que es un legado malsano.

La familia, como la naturaleza, es algo para admirar, disfrutar, reconocer, defender y conservar. No para manipular. «No le toques ya más, que así es la rosa» cantaba Juan Ramón Jiménez.

La familia es anterior a la sociedad, está por encima de las leyes, es anárquica por naturaleza, no se deja manosear. De ella viene todo. Es la fuente de la vida. Sus leyes están en el ADN, vienen puestas. Están bloqueadas, no se pueden adulterar. Están protegidas por una bendición eterna que evita su destrucción. Los hombres lo que tienen que hacer es dejarla fluir. Recibir la vida que de ella viene y que ella protege. Es la fuente y escuela del amor. El manantial de la humanidad. Algo que recibimos y que el estado y la sociedad deben custodiar. "No le toques ya más, que así es la familia".

La familia, como la rosa, tiene su aroma natural, su fragancia. Una belleza que nos sobrecoge. Déjala como está. Vamos a contemplarla, a tomarla como maestra. Aprender en ella a vivir, a ser persona. A cantar la vida.

Hay una sensatez, una energía en el ser humano, un hábito nativo que le lleva a complementarse, acoplarse, encontrar el apoyo en el otro, en la media naranja. Formar una unidad de amor, de vida, de solidaridad. Amor incondicionado, duradero; amor que es el único alimento adecuado para que se desarrolle una nueva criatura. Es la fuente natural de la vida, el entorno fecundo que puede generar una nueva existencia. De amor, que es lo único adecuado y propio del ser humano. De solidaridad dentro de la diferencia, de la riqueza de la complementariedad natural del hombre y de la mujer.

Este es el entorno que toda criatura humana se merece. El único hábitat digno del hombre es la familia. Espacio en el que todos tendrían que nacer, crecer y morir. Y su estatuto propio rige la fidelidad, la unicidad y el amor reciproco. La apertura y respeto a la vida. Como la gravedad, estas leyes tienen sus exigencias, normas que están por encima de lo pasajero, de lo arbitrario y caduco. Piden, como el amor, eternidad. Las podemos ver como algo que puede oprimir, pero lo que hacen es protege. La fidelidad me protege de la autodestrucción como dice el Papa Francisco.

La modernidad líquida no puede tolerar los cuerpos sólidos. Sus valores son la velocidad, el cambio, el flujo, lo temporal y precario. Como tal, la modernidad no puede tolerar la familia. Las realidades de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Rige lo efímero y provisional, ansioso de novedades, agotador.

Pero junto a la atracción de la naturaleza hay un acto libre, voluntario. Conscientemente querido que me compromete por toda la vida. Un acto de amor, una decisión, que me capacita a una entrega total, exclusiva y definitiva. Sólo esas condiciones son capaces de crear una ecología digna de la persona humana, de los esposos y de los futuros hijos.

La familia es el gran don que Dios nos da, Él mismo la ha querido para venir a la tierra. Es un regalo divino. "Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. "(San Josemaría, Es Cristo que pasa). Es el único ámbito digno del hombre.