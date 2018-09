¿El fin o el comienzo?

Ya ha llegado septiembre. Un mes mejor o peor según se mire. Para muchas personas este nuevo mes supone el final de sus queridas vacaciones laborales y el inicio de la rutinaria vuelta al trabajo. Otros muchos, en cambio, por decisión propia o por imposición, acaban de comenzar su temporada de descanso más que merecida. Y es que, esta diferencia de opiniones da para un largo y tendido debate. Los primeros, que aman los meses de julio y agosto, sienten que la llegada del mes presente anuncia el final de todo un verano. Sí, en septiembre las temperaturas son casi idénticas a las de agosto, pero no es lo mismo, dirían algunos. Los segundos, por contraposición, mantienen un pensamiento más alejado y argumentan que septiembre es una opción vacacional ideal. Hoteles más económicos, menor masificación de personas y mismas temperatura que los dos meses anteriores. Y no se equivocan. Realmente son dos puntos de vista válidos. Para gustos, colores. Eso sí, el inicio de septiembre no deja indiferente a nadie. Supone un antes y un después cada año.