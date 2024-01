R ecuerdo siempre la imagen de mi hermano labrador que estaba tan identificado con la Tierra, con el campo, que tras una gran sequía llovió copiosamente y se dejó empapar hasta los huesos y llegó chorreando a su casa, completamente mojado y satisfecho. Eso mismo les habrá pasado estos días a tantos hombres que identificados con su tierra, tenían hasta el alma seca de tanta sequía. Y viendo solo vinagreras y jaramagos.

Desde la más remota antigüedad, el hombre precisa agua y más agua. Eso es lo que buscan los astrónomos en los lejanos planetas, pues si tienen agua puede haber vida. En un principio el homo habilis vivía de la caza, pero conforme iba encontrando terrenos aptos para sembrar, pasó poco a poco también a la agricultura.

Acabo de leer, por poner un ejemplo, un reportaje sobre los sumerios (S. VL a. de J.C.) que construyeron en lo que siempre había sido desierto de arenas canales entre los ríos Tigris y Éufrates, y con ello comenzaron a cultivar la cebada, que fue el sustento general durante siglos para toda la población. Y así fue poco a poco como por Asia, Europa... se extendió el género humano por los cinco continentes, siempre en pos del agua.

La sequía afecta al llamado secano y al regadío. Cultivos extensivos, trigo, habas, cebada, garbanzos. Y el regadío, las huertas con sus hortalizas, lechugas, boniatos, coles, acelgas, alcauciles, chícharos y las frutas, variada colección, desde las naranjas a los melocotones y el aguacate.

En nuestra provincia ambos están de capa caída. Menor rentabilidad. El llamado PAC (Plan de a Ayuda Comunitario) es hoy un 20% menor que hace unos años. Por otra parte, camiones y camiones de sus productos procedentes de África inundan nuestras carreteras camino de Europa. Y la subida de otros costes.

Y todo ello más paro y más paro. Hace no muchos años, salía todas las mañanas del pueblo un autobús lleno de obreros hacia los Astilleros gaditanos. Muchos albañiles iban a trabajar a la Costa del Sol y, por supuesto, en el campo, siembra, siega, escarda; y en la ganadería, vacas, ovejas, yeguas, cerdos, bueyes ¡La pera! Y todo se va al garete. No exagero ni pizca. ¿La culpa? Muy repartida, pero lo que es cierto que con el subsidio del desempleo la precariedad, la abulia y la modorra han inundado nuestros pueblos. Quizás se arregle algo dándoles a los catalanes los miles de millones que piden y que se les van a dar. Y por supuesto quien proteste es facha y el que se los da, progresista.

P.D. Para que todo no sea triste, les cuento a ustedes. Digo a un amigo: “mira, cuando yo me muera, no vayas al entierro, porque yo no me voy a enterar, en todo caso un padrenuestro”. A ello me responde: “lo mismo digo yo a mi mujer: mira, cuando me muera no me compres flores. El dinero que te irías a gastar, dámelo ahora y me tomo unas cervezas con los amigos”.