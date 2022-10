El flamenco y Álvaro Domecq, hijo predilecto de Jerez

Fue a la hora del ángelus del sábado 15 de este mes de octubre cuando Álvaro Domecq Romero, acompañado de la alcaldesa, Mamen Sánchez, hacía su entrada en el salón de los grandes acontecimientos de Los Claustros de Santo Domingo, a fin de recibir de manos de la primera edil, el título de Hijo Predilecto -promovido por la Hermandad del Rocío de Jerez- y refrendado por la totalidad de los miembros de la Corporación Municipal presentes en tan solmene acto. En el transcurso de la ceremonia tomaron parte la propia alcaldesa, una de cuyas frases destacaba Diario de Jerez el domingo, 16 y que, como la considero de justicia, no me resisto a repetirla: "gran embajador de Jerez".

Antes de que el jinete felizmente en activo, rejoneador que alcanzó los más sobresalientes éxitos, bodeguero "a quien le quedan muchas ideas y muchas cosas por hacer" -según palabras que en algún momento dijo al autor de su semblanza, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Joaquín Vallejo-, Álvaro Domecq Romero, con la emoción a flor de piel pronunció unas breves y emotivas palabras a fin de mostrar a cuantos asistimos al acto su inmenso agradecimiento por la concesión del título de Hijo Predilecto de Jerez, su pueblo, su tierra, sus gentes, sus raíces… El nuevo Hijo Predilecto dio las gracias a Dios y a la Virgen del Rocío -de cuya hermandad fue hermano mayor-, destacando finalmente las siguientes palabras: "Gracias al caballo que me enseñó el valor; gracias al toro que me dio su casta; gracias al vino de Jerez que me alegra el corazón; gracias al flamenco que me llena el alma; gracias al arte que me inspira siempre; gracias a tantas personas que camináis a mi lado; gracias a Jerez".

Fue un mediodía sabatino absolutamente extraordinario con presencia de numerosos familiares, compañeros y amigos del homenajeado entre los cuales pudimos saludar a algunas de las más sobresalientes figuras del mundo del toro y del caballo, entra otras Rafael de Paula, Curro Romero, Juan José Padilla y Rafael Peralta, así como del flamenco: Manuel Morao y Angelita Gómez, entre otras personalidades, como el obispo asidonense, José Rico Pavés.

El responsable de la semblanza del nuevo Hijo Predilecto de Jerez, hermano mayor de la Hermandad del Rocío, el ya citado Joaquín Vallejo "cuajó una faena de oreja y rabo" al exaltar algunas de las muchas virtudes que adornan a Álvaro Domecq Romero: habló de su temple, de su valor y de su casta, "que le ha permitido hacer lo que le ha gustado y disfrutar lo hecho". "Un hombre al que le sale Jerez por la boca porque lleva a Jerez en sus entrañas". Vallejo se remitió en su oratoria al nacimiento del espectáculo "Cómo bailan los caballos andaluces", el 13 de mayo de 1973 y, el logro de lo que con el tiempo, 1987, llegaría a conquistar todos los honores del mundo ecuestre: la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. En ambos acontecimientos -perdónenme la inmodestia-, tuve el placer de ejercer de presentador, el primero cuando los príncipes Juan Carlos y Sofía entregaron el Caballo de Oro al protagonista de esta información y el segundo cuando los ya reyes de España bautizaron con su presencia el nacimiento de la Real Escuela. Algo de lo añadido por mí en esta información ya lo fue anteriormente en otros trabajos aparecidos en estas páginas de Diario de Jerez con títulos entre otros "El mundo a caballo" y "Cómo bailan los caballos andaluces". Por hoy nada más: gracias a quienes hayan tenido la atención de leer hasta aquí y, una felicitación así de grande para Álvaro y Maribel.