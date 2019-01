El frío y la Cruz Roja

La calle nos gusta a todos, especialmente por estas latitudes. El Sur, con mayúsculas, nos reporta la posibilidad de pasear, callejear, hablar con unos y con otros durante todo el año. No quiero ni pensar qué sería de nosotros, una vez acostumbrados a esto, si nos viéramos en la necesidad de vivir en el Norte, también con mayúsculas. Pasaríamos de estar en la calle a vivir enclaustrados, haciendo de nuestros hogares verdaderos vivacs de supervivencia. Pese a todo hay personas que viven en la calle a la fuerza. Vivir a pie de calle, de cajero en cajero, de boca en boca de metro, mete años al cuerpo de una forma brutal. Aquí el frío, a qué engañarnos, es muy molesto pero no llega a ser mortal de forma inmediata como puede serlo apenas 500 kilómetros al norte. Es por ello que en estas noches frías siempre recuerdo a esas personas que no tienen un techo y la enorme labor que los voluntarios de Cruz Roja desarrollan a diario para ayudarles y calentarles. Jamás esta sociedad podrá pagar la enorme deuda que tiene contraída con la entidad altruista por excelencia. Valga este artículo para abonar un ápice.