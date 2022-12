Es vox populi desde hace años que la gestión económica del Teatro Villamarta no es la idónea. No obstante, quizás no sea el ejercicio de 2021el más indicado para criticarse, pues no hay que olvidar de dónde venimos, y las visicitudes que pasaron la cultura y los artistas durante la pandemia. Todo quedó paralizado y eso, a nivel económico, supuso un fuerte varapalo para los ingresos del teatro. Ahora bien, es evidente que algo que hay que hacer, porque con esta filosofía no se sostiene. Lo realmente sorprendente es que el gobierno municipal, concretamente Mamen Sánchez, no haya reaccionado antes a una manera de gestionar que hasta los propios trabajadores de la fundación no comparten, y no de ahora, sino desde hace años. ¿Cuánto ha costado la producción a la que hace referencia la alcaldesa y que parece haberla enojado? ¿Por qué no se ha hecho nada antes? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora?

Gestionar dinero público sabiendo que a final de año, si no se cumplen las cuentas, llegará papá Ayuntamiento para arreglar el problema, no es la mejor solución. De hecho, ya fue esta práctica la que condenó a la Fundación Teatro Villamarta en 2015, pero sorprendentemente, y pese a lo que costó poner en marcha la nueva Fundarte, nada ha cambiado en estos ocho años. Todo sigue igual, por eso no sé de qué se extrañan muchos de la bancarrota.

No hay duda de que el teatro ha sido y es el auténtico motor cultural de la ciudad (que aún tiene mucho que mejorar en este ámbito si quiere aspirar a algo más, y el que diga lo contrario sólo vende humo), consiguiendo situar a esta en púlpitos impensables en otra época y que han servido para conseguir que Jerez obtenga el respeto en terrenos antes inalcanzables, ya no sólo a nivel nacional, sino también fuera de nuestras fronteras.

De cualquier modo, eso no quiere decir que, como bien indicó ayer Mamen Sánchez, cuya intervención fue impecable, todo valga porque por encima de todo está la viabilidad de una institución, de un Ayuntamiento y de una ciudad, sin olvidarnos del equipo humano que conforma el teatro, que ya ha demostrado más de una vez su labor diaria.

Es pues un momento idóneo para no mirar atrás, ni vivir del pasado, es más, no estaría mal empezar de cero en la gestión y afrontar el futuro de la forma más precisa y funcional, ya que de otro modo, nuestro Teatro Villamarta corre serio peligro de seguir viviendo.

Las barbaridades económicas que se han hecho en los últimos años (que por cierto también se reflejan en otras tantas propuestas culturales cultivadas por el Ayuntamiento para mantener a sus socios de gobierno contentos y que son auténticos despilfarros de dinero), deben quedar a un lado para consolidar una gestión acorde con lo que hay. Y si no se puede, como bien ha indicado la alcaldesa, no se puede. Dejémonos ya de vivir de la gloria pasada o de concebir una realidad paralela que nada tiene que ver con la nuestra, simple y llanamente porque al final vendrá otro y lo arreglará. Si no es así, volveremos a vivir momentos desagradables.