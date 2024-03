Francia, la Gran-Mère de la Liberté, ha puesto un huevo: ha metido el aborto en su Constitución, ha consagrado el derecho a matar deliberadamente a los indefensos que carecen de voz. La noticia ha causado un sarpullido en las entrañas de mis convicciones. Un escalofrío ha recorrido mi ser, como si una descarga eléctrica me hubiera atravesado de arriba abajo. E. Macrón, ese niño consentido de Rothschild & Cie, adelantado en amores con su profesora, cuya sonrisa cautiva a los ingenuos, se ha erigido en adalid de una Europa inmoral hasta ese punto. Sólo la Yugoslavia comunista de Tito se atrevió a dar ese paso. Los aplastantes 780 votos a favor frente a los 72 en contra han aprobado ‘la interrupción voluntaria del embarazo’. La gran mayoría ha dado protección jurídica a la aberración ¡Viva el Occidente Democrático y Liberal! ¡Viva las mayorías! Ese es el criterio ¡A tragar! (Si no fuera porque no hay ley que no tenga irreversibilidad futura). Lo único que quedará inalterable será la vida de los inocentes que caigan por su causa.

La vieja libertad gala “se ha ligado a la tiranía en esa legitimación de la supresión de la vida humana más débil e indefensa” (Juan Pablo II). ¿Acaso el consentimiento popular justifica los crímenes que antes hacían los tiranos sin escrúpulos? ¿Dónde queda el ‘No matarás? Volvemos a las andadas cuando creemos que la vida depende de la decisión subjetiva, jurídica o ideológica. Para quien suscribe, sigue siendo un crimen abominable, tratándose, además, de una persona humana indefensa e inocente.

Está claro que no han tenido ningún respeto a la ciencia, ellos, que se erigen en defensores de la razón científica y moderna. ¿Han tenido en cuenta a la genética cuando dice que el individuo humano en el seno materno es ya un individuo distinto a su madre? Volvemos al debate sobre lo que la ciencia médica dice sobre el feto. Su derecho se conculca sistemáticamente hasta el punto de que ya no es el aborto lo que peligra, sino el mismo derecho a nacer. La cosa tiene bemoles, porque, con esta inclusión del aborto en la Constitución, han restituido la pena de muerte para los inocentes.

El pensamiento ha claudicado, la moral ha sido derrotada y los grupos de presión de la extrema izquierda, junto con los lobbies al uso, han puesto la primera piedra de la disolución de Europa. Descanse en paz la civilización cristiana y requiescatinpace para siempre el humanismo occidental. Se han subvertido los valores para regresar a las alcantarillas romanas que se atascaban con los fetos cuando la degeneración y el libertinaje conquistaron Roma. Así hemos avanzado: de la urbe a la suburra romana donde el delito y la decadencia campean de nuevo a sus anchas precipitando la caída de esta vieja civilización.

Dadle albricias a Macron, que exulte de gozo y se vanaglorie con pompa versallesca por haber logrado su repugnante propósito. Ea, ya podéis aplaudir la fiesta del chivo, el aquelarre gabacho de la que fuera la católica Francia. Contra el despropósito queda la Vendée, ese grupo de héroes anónimos que sostienen la bandera de la vida y la verdad inextinguible, frente a la oxidada guillotina de la deshumanización. Y si a esta ley la llaman libertad, como ha declarado el presidente, y pretende garantizarla en la Constitución, puedo asegurar que ya se ha erigido en bandera de emulación de la corriente modernista del disparate.

No estará lejos España, que babea los inigualables progresos republicanos de la vecina nación y, no tardando, querrá apuntarse al carro de tan ilustre ganancia. Aún me da más tristeza, si cabe, que sea esta supuesta conquista la que enarbolen las mujeres, que el feminismo racional, al que tantos logros legítimos debemos, pierda su razón ética en esta ley de muerte y regresión ¿Tan ciegos estamos? ¿A esto le llamamos derecho? ¿En esto se amparan las ideologías progresistas?

Y si todo esto es un dislate, vean qué cosa sea lo que la Organización Mundial de la Salud hace cuando identifica el derecho de la mujer y su salud vital con el aborto; más aún, felicitando a Francia por semejante decisión. La OMS se puede ir donde ustedes saben. Por inepta, por degradante, por corrupta y por falta de la mínima ética que exigiría Hipócrates para con la vida. El Sr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o como se llame, que tan deplorable gestión hizo con el Covid, el Sr. Macron con él, y cuantas organizaciones subvencionadas haya, podrían hacer un favor: ‘Si me queréis, irse’.

La civilización, la humanidad, la sanidad, los derechos, la vida, la biosfera os lo agradecería infinito. No os importan los fetos, no os importa la mujer, no os importa nada. Sin embargo, encarceláis a quienes, ejerciendo el derecho de libertad religiosa, oran por la vida delante de vuestros abortorios. Una vergüenza recorre las calles de nuestra actual sociedad: el encogimiento de hombros que se hace ante semejantes leyes, que van contra la sociedad y atacan lo más hermoso jamás logrado en la civilización occidental: el respeto a la vida. Hoy, una vez más, conculcada la vida, nos sentamos en el patíbulo de la indefensión.