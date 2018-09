Si te gusta tu colegio concertado, piensa tu voto

Si alguna vez gobiernan de manera real aquellos partidos que tienen en sus programas una apuesta exclusiva y excluyente por una educación pública y laica con una programación de exterminio progresivo y selectivo de los colegios concertados, creo que los colegios católicos tendrían que hacer una reflexión seria y una actuación realista. Por mi parte no hay problema en la idea que exista una educación pública y laica, a pesar de que la sociedad es plural y variada también podría ser la oferta en educación pública. Pero como digo no pasaría nada, no hay que asustarse ni llevarse las manos a la cabeza. Ahora bien, si eso fuera así y me estuvieran garantizando que los colegios católicos concertados están en la lista de objetivos a eliminar, si yo mandara (ja, ja, ja, ja) en junio del año que viene estaría oficialmente comunicando a los correspondientes gobiernos locales, autonómicos y nacional que ya que no se ve con buenos ojos la educación concertada católica y que tampoco se valoran por parte de la Administración pública las decenas de colegios católicos de Jerez. Antes de que les echen con dos patadas en el trasero, cierran sus puertas a partir del curso que viene 2019/2020 y así facilitamos de manera inmediata que el Estado cumpla con su obligación de dar educación pública y laica sin conciertos de manera inmediata y sin obstáculos, y nosotros sin problemas nos marchamos, ya que incomodamos, a cumplir con mayor ahínco con el mandato del Señor de anunciar la Buena Noticia de la Salvación y de un Dios que nos ama por todas las partes del mundo, que esa sí es nuestra obligación en nuestras parroquias, personas y caminos de la tierra. A ver si de manera pacífica, responsable y con la mayor caridad cristiana, la Iglesia sabe ponerse en su sitio de una vez por todas en este asunto. Si este próximo lunes los colegios católicos de Jerez cerraran sus puertas, ¿cómo resolvería la Administración publica esa situación? ¿Construiría diez colegios de aquí al curso que viene? Yo, sinceramente, cerraría los colegios mañana mismo para que la sociedad entera y las administraciones públicas se dieran cuenta y valoraran el servicio educativo que la Iglesia presta a la sociedad española en una sana colaboración con el Estado. Ofertar a los padres en la escuela pública todas las sensibilidades es propio de una sociedad realmente avanzada y progresista. Reducir la escuela pública bajo la única dirección, autoridad y adoctrinamiento del Estado recuerda a otros modelos de Gobierno. Pues, como decía Jesús de Nazaret, "el que tenga oídos que oiga".