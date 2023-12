Conocí a Antonio Núñez cuando daba mis primeros pasos en Localia a principios del dos mil. Descubrí a alguien que tenía un vínculo especial con el flamenco, de hecho, había sido parte fundamental en el nacimiento y crecimiento de muchas peñas y actos relacionados con el arte jondo de la ciudad, si bien es cierto que en sus afirmaciones denotaba desengaños y decepciones producidas por desencuentros con algunos artistas, algo que, por desgracia, yo también descubrí con el tiempo.

Por esta razón, como me dijo un día, tomó la decisión de no escribir nunca mal de nadie, limitándose a contar y describir lo que sucedía sobre el escenario, es decir, pasando de la crítica a la crónica. Antonio era la persona de las mil anécdotas. Había convivido en todos los frentes, y por eso, su vida estaba llena de vivencias, cosas que le gustaba contar, por cierto. Recuerdo sobre todo cuando regresaba de uno de esos viajes del Inserso o de algunos congresos de peñas que hacía con su mujer Lupe. “Me pusieron la pulserita y no veas”, relataba jactándose. También cuando contaba el día que con Balao tuvieron que trasladar los restos de Rafael del Águila de su nicho a la fosa común, donde daba detalles increíbles.

No olvidaré nunca su imagen con su carpeta bajo el brazo, entrando en la redacción del Diario. ‘La niña no me ha puesto lo de ayer’, decía para referirse a una información que por circunstancias, mi compañera Arantxa (cuando no había internet) no había salido publicada. Pero acto seguido, estaba contando un chiste, porque todo eso le encantaba.

Otras veces aparecía con un DVD que había grabado sobre algún que otro programa antiguo de Localia, con una carpeta con fotografías o documentos relacionados con el flamenco o con un Cd grabado con la última noticia que quería publicar. “Todo esto lo tengo yo en un cuarto, pero está hecho un desorden”, afirmaba, y justo antes de que le dijera que me prestaba a ayudarle con aquel caos, cambiaba de tema y pasaba a otra cosa. DEP.