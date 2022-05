La inflación ferial

La Cuando escribo esto, viernes pasado, se escuchan los sonidos de la feria, a 9 Km en Cuartillos. Había ganas de feria, de ir con amigas, de saludar a los no asiduos en los espacios ciudadanos. Se cumple el otorgamiento de la feria de ganado de "Abril", dado por Alfonso X "El Sabio" y confirmada, junto a otra en septiembre, por Sancho el Bravo en 1282.

El centro de Jerez, al medio día, estaba lleno. Me comentan que hay precios para todos los gustos. Así como la mengua de las raciones para no tener que subir los pecios. Un mesonero me comenta que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es mejorar la concesión de casetas, porque aunque en la ordenanza municipal en el artículo 23 se expresa: "…Se prohíbe la transmisión o traspaso, bajo cualquier modalidad, de la titularidad y uso de la caseta", y eso se hace.

Algunos años atrás, las casetas las gestionaban los miembros de la organización. Ahora a través de la figura falsa de "catering" la sociedad titular recibe cierta cantidad y mejores condiciones para los socios, y ¡A disfrutar! Esa transacción de cesión no tiene mas remedio que repercutir en los precios y en el volumen de las raciones. Es una inflación momentánea, pero teniendo en cuenta que en abril subió hasta el 8,3%, hay que añadirle la cantidad entregada por el "alquiler" de la caseta.

No es fácil de acordar entre agrupaciones y profesionales de hostelería. Las organizaciones implicadas tienen que encontrar un acuerdo.