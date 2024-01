En política los errores se pagan. Reconocerlos honra y es bueno no empecinarse en sostenerlos sino callar o irse a tiempo. Pero hay quien parece no verlo así, como Irene Montero. Vaya por delante resaltar que ha logrado mucho en materia de derechos de las mujeres; pero no ha querido o sabido reconocer sus errores. Uno de ellos, la profunda división provocada en el feminismo con la Ley Trans, que aún colea con el nombramiento de la directora del Instituto de las Mujeres. El otro error, no admitir que la Ley del Solo Sí –con aciertos indiscutibles– tenía una serie de carencias jurídicas que permiten la excarcelación anticipada de condenados por delitos sexuales. Hubiera sido mejor evitar su contumacia en volver a ser ministra a toda costa y, además, en presentarse como indispensable.

También Yolanda Díaz debería hacer un mínimo de autocrítica. No solo no ha sido capaz de mantener unido al Grupo Parlamentario de Sumar sino que en temas como el nombramiento de las portavocías y otros tiende a un liderazgo unipersonal. Y Pablo Iglesias, que no sabe reconocer que su momento político ha pasado, especialmente después de su estrepitoso fracaso en las autonómicas de Madrid. Su injerencia calculada en la autonomía de Podemos Galicia ha conseguido lo que quería: Demostrar que en Podemos manda él, aun a costa de romper la unidad que tanto cuesta alcanzar. También cabe hablar de los dirigentes de Izquierda Unida, que sorprenden por su quietud y su silencio, impropios de la trayectoria, la historia y la presencia institucional y social de IU.

La Izquierda que no se identifica con el PSOE existe. Pero entre pactos mal hechos y personalismos rupturistas, se la está invitando a quedarse en casa a la hora de votar. Ojalá que esto cambie en 2024, porque, si no, la torta será épica.