Un jerez por Madrid Fusión

La grandeza de los vinos de Jerez se manifiesta más si cabe en congresos como el que acabamos de vivir esta semana en la capital de España. Madrid Fusión ha vuelto a subrayar la importancia de los jereces en el panorama vitivinícola internacional. Unos vinos únicos en el mundo, que están en plena campaña de promoción gracias a los conocidos fondos europeos. Jerez que, con stand propio, ha sido una de las grandes protagonistas durante los tres días y más concretamente el pasado miércoles, ya que protagonizó una cata de 4 vinos y 4 platos de algunos de los finalistas de Copa Jerez de este presente 2021. Coordinada por César Saldaña, Pepe Ferrer y Pitu Roca, Jerez volvió a poner en valor todo su potencial. Y es que en un congreso gastronómico de estas características, los jereces no podían faltar. Lo que sí se echa en falta desde hace ya algún tiempo es un poco más de cercanía y simpatía de algunas caras visibles del Consejo para con los consumidores de a pie/asistentes a este tipo de eventos. Vaya por delante, que entiendo que los jereces son grandes joyas que no se pueden menospreciar, pero no debería Jerez convertir su participación en celebraciones como Madrid Fusión en encuentros donde catan según quien seas. Porque lo que precisamente se pretende con los jereces, o así lo entiendo yo, es una apertura a todos los públicos. Sin repercutir en calidad, ni en precio pero sí en dar a conocer el producto a quién se interese por él. Por eso, no era Madrid Fusión un lugar para poner barreras, para guardar y esperar. Si no, para convertir el stand en un verdadero punto de encuentro del consumidor. Y que la gente probase, disfrutase y se llevara una mejor impresión de lo que es Jerez. Y estoy convencido que no es cuestión de aptitud sino de actitud. Que con una sonrisa y una buena predisposición se abren muchas puertas. Y si por lo que sea, no interesa alguien en cuestión, pues se le echa un capotazo, con finura y elegancia como los que daba Rafael de Paula. Que, para eso, somos de Jerez.