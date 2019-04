Otros juegos

El lunes no vi el debate. Lo dudé, eh. Cierto. Pero tenía ante mí la posibilidad de ver un nuevo capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos'. Vaya, qué dilema. Total, si la cosa va de los mismo, de juego de poderes, de ver quién llega al Trono de Hierro. Para quien no conozca nada de la serie, es un buen momento para iniciarse con esto de las elecciones. La mente se refresca, desconecta, reflexiona y se anima a votar, "que luego no quiero escuchar cuatro años de quejas", como dice la publicidad de un partido que opta a la presidencia del Gobierno. Otra serie muy entretenida para estos días (y para varios meses), con esto del poderío, es The Crown. Que además se ha rodado en parte en Jerez, así que, qué mejor ocasión para engancharse que ahora. Ayer tocó otro debate, aunque al cierre de esta edición (como se suele decir) aún no había decidido qué hacer, qué ver o qué leer, que para eso es el Día Internacional del Libro. Total, opciones tengo. La cosa es 'votar' alguna de ellas.