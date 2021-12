No sabría decir en qué idioma se entienden Íñigo Urkullo y Pere Aragonés (que bien podría ser de origen baturro), ni siquiera en qué lenguaje de signos negocian ambos con la Moncloa, sabiendo que el inquilino de la misma es 'maketo' y 'charnego' para según a quién se dirija.

Las lenguas romances, ya se sabe, están muy extendidas por todo el país, se han desarrollado a su gusto, sin que se impusiera a nadie, hasta constituirse en lo que son; o en lo que podrían haber sido, y no son. Ahora, por el arte de la combinación, o su distribución al azar, como los guisantes de Mendel, el castellano resulta ser el más hablado, pudiendo haber sido el astur-leonés, el catalán, el euskaldún (que no es romance) o el bable; pero no, ha sido el vil y despreciable castellano el que ha dado identidad a la denostada nación española; como en su día le pasó al toscano con respecto al italiano.

Parece ser que lo castellano es propio de la lengua española, sin que por ello monopolice el territorio español. En América, sin embargo, gustaba lo de castellano por esas cosas de Dios (de las que hablaban los misioneros) y por el prestigio que daba. Ahora, según dicen los políticamente correctos, es conveniente decir español para mayor entendimiento internacional; en fin, que cada cual lo use como quiera. A mí personalmente me gusta la originalidad del castellano, no por desprecio de otros, sino por haberme yo cimentado con los poemas del Cid, Gonzalo de Berceo, Lope de Vega y Alfonso X el Sabio, incluso con incorporaciones árabes, como la almohada, con la que consulto habitualmente los porcentajes que me corresponden a la hora de hablar en castellano, catalán, gallego o vasco.

Los expedicionarios españoles que, a lo largo de la historia, compitieron en el comercio con portugueses, venecianos y musulmanes, podrían haber mercadeado con cualquiera de las lenguas antedichas, pero no, se entendieron con ese mal hablado latín que dio en llamarse castellano, como lo hicieran antes los romanos en Hispania o los árabes en el norte de África. Con el comercio se extendió la lengua, y, para muestra, véase Appel y Microsoft, en qué idioma colonizan a todos los demás. Dependiendo de quién paga, así se habla, por lo que en las regiones españolas (llamadas nacionalidades históricas, como si Lepe no lo fuera) debería hablarse el idioma del 'pagano que habita en la Moncloa'.

El castellano en América no suprimió el guanahaní, ni el taíno, antes bien, ayudó con su legislación a crear sus gramáticas con la ayuda de la de Nebrija, que fue el medio con el que se ayudó a la preservación de textos, testimonios y lenguas indígenas. Letrados ¿conquistadores? como Gonzalo Bermúdez fundó la cátedra de 'chibcha' (lenguas centroamericanas); Fray Francisco Ximénez transcribió el texto del 'Popol Vuh' (libro sagrado de mayas guatemaltecos); Bernardino de Sahagún escribe en 'náhuatl' la Historia de los mexicanos antes de la llegada de los españoles. Y lo más extraño de todo (aviso para paletos nacionalistas) se da cuando en América fueron los movimientos de independencia los que más apoyaron el castellano.

Después ha venido el mito indigenista, por supuesto, como si se tuviera que volver al polvo primigenio del que procedemos todos, que era del oro del que se ciscó Almanzor. En cualquier caso, sépase que fueron los sacerdotes españoles y las malísimas leyes del imperio a quienes se debe la preservación del quechua, aimara, náhuatl y guaraní; y sépase otro tanto de la labor que la misma Iglesia hizo en España, gracias a lo que estableció el Concilio de Trento, queriendo hablar a sus fieles en el lenguaje autóctono.

España ha sido y es, ahora más que nunca, respetuosa con su diversidad, si no fuera por ese nacionalismo obsesivo y marchito que pone en peligro nuestra manera de ser integradores, a pesar de la variedad fonética que hay entre un navarro y un andaluz, aunque lo mismo airea un nórdico que un sureño. Por lo visto, hay gente, de entre nosotros, que tiene el gusto de sentirse extranjero en su propia tierra. Mi padre, que era labrador de la Mancha, y profesaba verdadera veneración por su patria, tenía por costumbre bautizar a sus caballerías con nombres regionales. Tal es, que a sus mulas puso por nombre, a una, 'andaluza', que era una santa, según decía él, a otra, 'aragonesa', negra como el azabache, peligrosa pero potente en el tajo, y, que yo recuerde, una tercera que llamaba 'catalana', con mucho resabio cuando al aparejarla le tocaban las orejas.

Afortunadamente la mula no era de la España de Torrelodones, como nosotros, a quienes los nacionalistas, independentistas y supremacistas nos están cosquilleando la moral. Si mi padre viviera, a la 'aragonesa' le cambiaría el nombre, y desde luego al burro le llamaría 'rufián'. ¡Sooo onagro! Y acabaríamos con esta locura de progromo lingüístico, al mejor estilo de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht).