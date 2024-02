Lo mismo que en la barriada España y su entorno el pasado fin de semana ha sucedido unos acontecimientos salvajes en nuestra barriada: se pincharon ruedas de coches, defecación en los soportales y roturas de retrovisores... Esta Asociación de Vecinos quiere denunciar públicamente mediante Diario de Jerez el mal uso que estos energúmenos hacen de su mal llamada “libertad”.

Oye tía, esta noche volveré tarde. ¿Cómo que volverás tardes? ¿Es que la dos de la noche lo consideras tempranos? ¡Ah, no vuelvas a llamarme tía ¡ No me gusta ese vocabulario. ¡Caray, tronca te pones como un arcaica... Que no me hable mas así caramba ¡Joe mamá¡ ni mamá ni nada eso es lo que hay... vuelve a la hora que te he dicho y se acabó. ¡Es que tengo quince años ¡ no soy un crio. Ni crio ni nada, eso es lo que hay... ¡Bueno, bueno ya está bien. Volveré a la hora que yo lo estime. Creo que mi libertad de divertirme es mía y por lo tanto puedo hacer de ella el uso que me parezca...

Diálogos cotidianos, que se repiten los fines de semanas en cualquier hogar de nuestra ciudad. La juventud se considera libre, autónoma, e invulnerable, sin pensar que los “bosques” enmarañados del consumo de drogas y alcohol ilimitados están penetrando silenciosamente en las conductas de los jóvenes transformando algunos comportamientos en actitudes de agresividad e irracionalidad, donde lo que debía de ser concentraciones de ocio, concordia y respeto algunas minoriza manifiestas feroces actitudes capaces de las mas viles depredaciones contra lo ajeno. Y estos lo hacen enarbolando la gloriosa enseña de su libertad ¡La libertad... (piensan ellos). ¡Cuantas luchan... Cuantos sacrificios Cuantas abnegaciones..., todo en nombre de la libertad.

La Academia de la Lengua define a la libertad diciendo que es la facultad que poseen las personas de obrar sin su sujeción ni preceptos, leyes o imposiciones..., o del que puede obrar a su albedrío dentro de los limites que marca la ley y el derecho de no atentar nunca contra la libertad y el derecho de los demás. La libertad no consiste en proceder en cada caso de acuerdo con nuestros impulsos. El comportamiento de cada persona no puede carecer de esa ética donde de residir toda convivencia humana. La libertad no puede ser el abuso ni el atropello de los derechos de nuestro convecinos. La libertad, más que una facultad externa, es a mi juicio, una prerrogativa intima, rigurosamente personal, que el ser responsable cultiva dentro de si mismo. No obstante, lamentablemente a veces, resulta subvertida. La juventud no puede ignorar que su libertad concluyendo precisamente donde comienza la libertad de su semejante.

La autentica libertad es la que responde a un alto sentido de ecuanimidad y justicia, es la que se compone de derechos y deberes; derechos indiscutible, e inalienables, rigurosos y privativos, Pero también de deberes, derechos y deberes que todos tenemos que rendir ante la sociedad que son los que establecen el verdadero equilibrio de la coexistencia social. La libertad no es el uso de alguna prerrogativa. Tampoco el de la utilización pertinaz de un vocabulario soez, ni tan siquiera el del consumir alguna substancia exteriorizando su estado de animo que transforma nuestra personalidad donde no permite equilibrar el comportamiento, ni es un acto de indiferencia en volver la espalda a los consejos afectivos de los padres contestando con exabruptos a sus consejos persuasivos y cordiales. Nada de estor personifica un sentido autentico de la libertad. ¡No, la libertad es más. Muchos más que todos estos, La libertad es ser consciente, y saber ser respetuoso con la propiedad ajena. y bienes privados. Incluido los de los vecinos de las barriadas de la Constancia, España y vecinos de su entorno en poder vivir y descansar en paz disfrutando de su libertad.