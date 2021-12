En la lumbre

Nos estamos quedando helados. Más que por la meteorología, por la forma de pasar el tiempo en cuanto a descargas de adrenalina de fiestas sin sentido regadas con alcohol en demasía para intentar remedar lo imposible de copiar. Lo de tener actos fallidos es muy propio del homínido reconvertido en sapiens cuando mezcla estados conscientes e inconscientes, pero lo de tropezar con la misma piedra es más bien de idiotas empecinados en no dejar de serlos. Por eso los sucedáneos nunca serán buenos para los tiempos que corren.

Deseando como estamos en irnos de marcha y fiestas se nos olvida lo básico: saber hacer las cosas como se deben. Por eso no podemos conformarnos con lo mal hecho. En eso de comerciar somos más papistas que el Papa, nos sale la sangre fenicia y judía y cuando vemos negocio nos ponemos a vender Jerez a lo loco. No se puede tolerar que la auténtica fiesta de Navidad jerezana se haya desvirtuado como lo ha hecho. A imagen y semejanza de otras parafernalias, la jerezana se ha hecho un hueco en las listas de espectáculos transculturales de las redes sociales, atrae a miles de turistas por trypadvisor, tiene likes y megustas en medio mundo, aparenta hondura y muestra diversión y jolgorio. Pero todo es de cara a la galería.

Lo cierto es que ya no queda nada de su esencia, a no ser que algunas musas se sienten a la lumbre de alguna familia gitana y con el arte rebosando se pasen las horas cantando al niño Dios en algún patio de vecino sin las miradas de extraños. Los rincones sagrados ya no existen, ahora son las terrazas de los bares. Las palmas y los palmeros no saben la historia del compás. Las panderetas parecen de juguete. El anís y el polvorón han quedado en el olvido y lo que prima es el sándwich, la pizza y sobre todo el cubata.

La algarabía alocada es premeditada, las ganas de salir en masa una necesidad digna de estudio, las oscuras razones para hacerse el longuis ante las noticias, de juzgado de guardia y lo de cantar en los coros improvisados el falso momento de gloria.

Y mientras tía Juana, la del Pipa, sentada en su silla de nea haciéndose muchas preguntas. Demasiadas.