La luz de 'matrioskas'

Hay historias que aparecen ante ti y te cambian. A veces no eres consciente y otras no puedes evitar recordar sus testimonios constamente, así hayan pasado los días, las semanas... Desde el pasado 5 de abril tengo en mi mente las vidas de cinco familias que me abrieron su alma para visibilizar su duelo. Un duelo sinsentido, un duelo terrorífico, pues tuvieron que despedirse de sus hijos el mismo día que los dieron a luz. Es el duelo gestacional y perinatal. La falta de información, formación y orientación a las familias que se chocan contra esa pared les empujó a unirse con matronas del hospital y levantar 'Matrioskas'. La asociación quiere acompañar a los padres en su duelo, así como colaborar con Sanidad para implantar (ya lo están haciendo) un protocolo que se adapte mejor a las necesidades de las familias en los hospitales. Su inmenso dolor lo han transformado en solidaridad. Una solidaridad con nombres y apellidos, los de sus hijos. Gracias por ser el bastón para aquellos que puedan estar ahora y en el futuro sin poder levantarse.