Mas que un melón, el mamelón

Dejémonos de tonterías: la fuente del Mamelón es un horror. En esta sentencia, que a muchos les importará un comino y a otros les provocará agitación, hay que incluir toda la plaza, sin olvidar, claro está, el espanto de monumento al enganche que encabeza el entorno, y esas venencias que parecen escanciar vino remontao. Pero no he venido aquí a rajar sin más sino a proponer ideas para un espacio por el que paso tantas veces a diario, y para el que imagino un mundo mejor, pero en esta vida. Apuesto a que en esta ciudad hay arquitectos y paisajistas con grandes ideas en sus ilustres cerebros que lo convertirían en un lugar de mayor disfrute con, por ejemplo (se me ocurre) una fuente más pequeña, bonita y sencilla (para qué sirve tanto lago verde), por lo que se quedarían más metros de prado para acampar columpios e instalar en uno de sus extremos un kiosco hostelero (a modo del Retiro) para darle de verdad vidilla de calidad al lugar. Gobernantes, convoquen ideas, que hay muchas y muy buenas. Y no soy la única que piensa así.