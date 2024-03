Durante los 40 años siguientes a 1939 fue párroco propio de Santo Domingo y San Nicolás de Sanlúcar de Barrameda el sacerdote don Antonio González Carmona. Había nacido en Morón de la Frontera, y había estudiado en el seminario de Sevilla, donde se ordenó sacerdote. Unos años después de su ordenación hizo las oposiciones a parroquia convocadas en 1939, y habiéndolas aprobado le asignaron la parroquia de Santo Domingo y San Nicolás, que así se llamaba entonces en Sanlúcar de Barrameda, donde dio un ejemplo altísimo de lo que es ser sacerdote por su celo apostólico y por su caridad con los pobres. Se levantaba muy temprano y se iba a la iglesia y rezaba ante el sagrario su breviario, y luego se sentaba en el confesionario y se estaba allí hasta que llegaba la hora de la misa de diario que era a las nueve de la mañana.

Terminada la misa se sentaba en su mesa de despacho parroquial para pasar al libro correspondiente los bautizos casamientos o entierros que hubiera habido el día anterior. La iglesia permanecía abierta hasta la una del mediodía, cuando la cerraba el sacristán Jesús, que tenía vivienda en la propia parroquia, mientras que el párroco alquiló la casa de enfrente y allí se instaló con sus tres hermanas solteras que lo acompañaron todo el tiempo de su ministerio pastoral. Se pasaba muchas mañanas en el despacho parroquial, a donde acudían muchas personas a consultarle porque estaba muy bien preparado para responder, y si tenía que hacer algún entierro o alguna boda dejaba el despacho. De cualquier forma el sacristán cerraba la parroquia a la una y media, sin que durante la mañana dejaran de entrar fieles a rezar al Santísimo, a la Virgen del Rosario o al Cristo de los Milagros.

Después de comer y descansar un rato salía a visitar a su feligresía casa por casa. Me encargó a mí una vez, siendo yo minorista, que le revisara el padrón parroquial, y me quedé admirado de que se lo sabía de memoria con las peculiaridades de cada familia. Sobre la seis o seis y media de la tarde, sobre todo los días que hacía bueno que son muchos en Sanlúcar, el sacristán sacaba unas sillas a la puerta de la parroquia, y acudimos los seminaristas, que éramos varios, y algunos feligreses a quienes les gustaba conversar con el párroco. Era experto en el juego de ajedrez y había sobre todo un feligrés que muchas tardes acudía a echar varios juegos con él. Si le requerían del confesionario dejaba el juego y se iba a confesar. A la hora del rosario él se iba a la iglesia y desde una mesa con sillón debajo del púlpito dirigía el rezo del rosario al que acudían bastantes feligreses, a continuación volvía a su casa donde cenaba frugalmente con sus hermanas y en su despacho leía algunos libros que le servían de preparación para la homilía del domingo siguiente.

Ya hemos dicho que su celo apostólico lo llevaba a visitar casa por casa a sus feligreses, tomando nota mental de los más necesitados espiritual o económicamente. Viendo la mucha necesidad de algunas familias de su parroquia, y compadeciéndose sobre todo de los niños que no tenían alimento suficiente, organizó un comedor de caridad construyendo un amplio salón al lado del muro del jardín, convocó a las jóvenes de la parroquia para que por turno acudieran todas las mañanas a guisar primero y a repartir después entre los niños necesitados suculentos potajes de garbanzos, habichuelas o arroz que contribuyeron no poco a paliar el hambre de aquellos niños. Las jóvenes católicas respondieron a su llamada y la cocina y el comedor no se vieron nunca desasistidos. El dinero para sufragar aquellos costos los sacaba de que se dirigía a la zona pudiente de la parroquia que viendo su buena obra no cesaron de apoyarla económicamente.

Al cumplirse los cuarenta años de párroco, y como su asma no mejoró nunca, él se acogió a la ley entonces de la Iglesia y pidió le mandaran un regente. Esta petición no fue acertada porque el regente que vino sintiéndose párroco le quitó su confesionario y su despacho, y se vio postergado y anulado, lo que le causó una profunda pena, pero no protestó ni ante los feligreses ni ante el prelado y cuando vio que era anulado todo cuanto él hubiera hecho, adquirió un piso en Sevilla en la zona de los Remedios y allí se fue a vivir. Lo visité una vez y lo encontré decaído y tristón pero no me dijo una sola palabra contra su situación.

Cuando más tarde falleció, don Francisco González Cornejo y yo quedamos en ir al entierro y preguntamos la hora. Fuimos mal informados porque cuando llegamos acababan de meter el féretro en el nicho del cementerio de san Fernando. Solo pudimos por tanto rezarle allí un responso.

En mi modesta opinión, después de haberlo visto actuar muchos años, creo poder afirmar con fundamento que don Antonio González Carmona fue un párroco ejemplar. De él tengo dos recuerdos muy personales: mi madre, muy instruida en materia religiosa, me preparó para hacer la primera confesión y me llevó a Santo Domingo y me presentó a don Antonio, y le dijo: “Padre, este es mi hijo, del que le hablé el otro día”. Yo me arrodillé en el confesionario delante, como solían confesar los hombres, y el párroco me dijo: “¿Es verdad que tú quieres ser sacerdote?” Le dije: “Sí, Padre. Si Dios quiere”. Y a continuación hice mi primera confesión con él. Yo estaba por entonces de alumno del colegio de los Hermanos en la calle San Agustín y allí hice la Primera Comunión el 20 de mayo de 1945, pero no pudo ser en la capilla del colegio, pequeña para el número de personas que querían asistir a la Primera Comunión, y entonces nos fuimos a la Iglesia Mayor, donde recibí muy emocionado de manos del párroco don Miguel Meniz Vázquez la Primera Comunión.

Don Antonio González dio buenos informes sobre mí y mi familia acompañando mi solicitud de ingreso en el seminario y cada año cuando volvía de vacaciones, don Antonio me preguntaba: “¿Suspensos…?” Y durante doce años yo contesté: “Ninguno”. Ordenado sacerdote en Sevilla el 21 de junio de 1959, el siguiente 29 que era fiesta por ser día de San Pedro, dije mi primera misa en Santo Domingo, donde había sido bautizado y don Antonio me hizo de presbítero asistente. Hasta que tardé en recibir mi nombramiento para Carmona, don Antonio me pidió que dijera misa a las 10 de la mañana en la parroquia y él me proporcionaba las intenciones de misa. Sentí mucho su jubilación, máxime cuando su sucesor no se le parecía. Vueltos de Sevilla de no haber podido asistir a su entierro, dije varias misas en sufragio suyo agradeciéndole lo bien que siempre se portó conmigo. Último recuerdo personal: cuando mi querido padre inesperadamente se echó a morir, llamaron a don Antonio que acudió urgentemente y cuando yo llegaba a mi casa, él salía de haberle dado la unción a mi padre, y me dijo: “¿Por qué no me has avisado antes?” A lo que contesté que a mí me acababan de llamar y me habían dado equivocada la noticia, pues me dijeron que quien estaba moribunda era mi madre.

Un día brujuleando yo por las calles nuevas del Barrio Alto de Sanlúcar, descubrí que había una calle dedicada al Padre Cuevas, el que me bautizó. Me alegré mucho y pensé “don Antonio, 40 años párroco en Sanlúcar, bien merecía también tener una callecita a su nombre”. La pido desde aquí, recordando a un sacerdote ejemplar.