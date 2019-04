Todo es mentira

He perdido la cuenta de las semanas que se lleva hablando del Centro del Motor. Que si uno dice que está fuera de plazo; que si el otro replica que de eso nada monada; y así nos podemos tirar hasta la eternidad. Creo que a eso le llaman lealtad institucional. En lugar de sentarse las partes para ver qué se puede salvar del dinero de la ITI que pudiera estar en peligro, pues ya no sabe uno a quien creer, los de aquí, los de allí y los del más allá se dedican a tirarse los trastos a la cabeza y a perder el tiempo sin que parezca importarles lo más mínimo que, una vez más, haya que devolver a Bruselas una cantidad ingente de millones por culpa de intereses partidistas y, en este caso, también electoralistas. Mentir, mienten como nadie, pero en lo que es hacer, y encima hacerlo bien, están en calzones. Hablando de mentiras, el sector bodeguero de Jerez no tiene ni repajolera idea de las medidas anti-'Brexit'que el presidente del Gobierno aseguró haber adoptado ya en su mitin del sábado en Jerez, mensaje con el que, supuestamente, quiso tranquilizar al sector.