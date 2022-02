Todos mienten

Aquel era un país en el que todos podían ser felices, lo que, quizás, nunca se conseguiría. Vivian en él quienes se caracterizaban por intentar conseguir una nación mejor y más igualitaria. Otros pensaban lo opuesto y estaban en contra de todo lo que oliera a avances sociales y estuviera contra los alquileres abusivos, frente a que las mujeres decidieran si querían o no ser madres, a la libertad sexual… Y empezaron a cultivar un recurso que les pareció infalible para conseguir sus propósitos: fomentar el descrédito y la inquina hacia sus oponentes con calculadas mentiras que, lo más probable, harían mella en sus congéneres.

Aquella era una sociedad crédula, a la que no le gustaba complicarse la vida y no se molestaba en comprobar si lo que contaban las lenguas viperinas se ajustaba a la realidad o era incierto. La mayoría, por ignorancia; los que disfrutaban de prebendas, porque aquello los favorecía; los secuaces de los que levantaban bulos sin temor al dios de los cristianos: sus leyes ordenaban -en el octavo mandamiento de su empresa- no levantar falsos testimonios ni mentir. Y muchos creían, sin dudarlo, que aquellas engañifas eran ciertas.

Era lo habitual: cada vez que se proponía cualquier mejora o progreso social, los opositores hacían circular falsedades y patrañas con tal de comerles el terreno a los que consideraban sus enemigos. Cada paso del contrario, contra toda lógica y por sistema, les hacía levantar una barrera infranqueable gracias a múltiples supercherías, a una confrontación con que remover y atizar los ánimos de tantos a quienes iban engañando más y más cada día.

Aquellos calumniadores eran conscientes de que impelían al odio y la violencia con sus trampas, pero no les importaba. Seguro que, algún día, se consumirían por sus pecados en las calderas ardientes de Pedro Botero.