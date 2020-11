No es el momento

Es el mes de los difuntos. Las hermandades mantenemos la ancestral costumbre de acordarnos de los que nos han dejado, a la vez que rememoramos a muchos que han echado los hígados en la cofradía o han pasado por ella como un valor de fe en vida.

En este contexto, de golpe, nos sorprendió la convocatoria de un ciclo cofrade, de esos que tanto se echan de menos. No los hay por las razones que sabemos, por lo sanitario y lo social-económico, secuelas del maldito virus que no está alterando los ánimos, las costumbres y otras muchas cosas, junto a la pérdida de tantas personas, aunque aún haya gente que no se lo crea o adopte el pasotismo más crudo de la década de los 80.

La situación es dura y no está como para que los cofrades hagamos ostentaciones gratuitas. Presentar una pieza de gran riqueza ornamental para María, con la que implementamos la veneración a una advocación, forma parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Nunca jamás debemos perder esa parte fundamental de lo cofrade: el arte y la armonía que provoca en los sentidos las creaciones que salen de manos y talentos más sobresalientes para mayor gloria de Santa María. Las hermandades quieren lo mejor para Ella; pero Ella, creo, nos pide ahora otros caminos, otras formas, esas en la que trabajamos por remediar tantas necesidades o rezar por todos los que están pasándolo mal en salud o en lo laboral-económico. Nada acertada la decisión de convocar el acto de la saya ' de las perlas', el apellido de esta pieza que le da un plus de riqueza. Enhorabuena a Fernando Calderón. Una cita que fue a todo trapo con famoseo incluido, himno nacional, saeta y exaltando la extrema riqueza de la pieza. Bienvenida sea para los hermanos del Transporte que quieren lo mejor para su Reina, como la llaman; y por todo lo que está por venir, que no es poco.

Este patrimonio hoy por hoy solo es posible gracias a la generosidad de esos mecenas que ya escasean y a los cuales debemos la maravillosa visión artística de nuestra Semana Santa; de otra forma sería imposible. Mecenas que en tiempos pretéritos se les daba carta libre para hacer y deshacer sin más reflexiones o condiciones. En la actualidad tal vez hay que orientar correctamente a este -la hermandad que lo tenga que seguro son más bien pocas-, sobre lo que es conveniente o no; oportuno o no en los días que corren, máxime para una organización de la Iglesia por muy especiales y diferentes que seamos las hermandades y los cofrades comparados con otros colectivos eclesiales.

Gracias siempre, es de justicia, a la patrocinadora de todo esto que, suponemos, con toda su buena voluntad, pero sin la orientación oportuna de la hermandad, nos regala una pieza exclusiva junto a una serie de actos que nos ponen un punto de optimismo ante lo que nos está cayendo.

Mesura, moderación. Hoy no cabe la ostentación; ya habrá momentos para todo ello. Como decía uno de muy aquí, "hay más días que ollas".