Grabar con el móvil se ha convertido actualmente en casi una obsesión. Y digo esto porque no hay acontecimiento o evento al que no haya acudido recientemente que no haya visto a un grupo de personas grabando con el móvil de princpio a fin. Hemos pasado de perder documentos gráficos muy valiosos que sucedieron décadas atrás, simplemente porque nadie se preocupó de tenerlos, a grabar de manera patológica, la mayoría de las veces sin una razón. Da la sensación de que si no se graba y se comparte con el móvil o en redes sociales no eres nadie. Sinceramente, no entiendo esta obsesión, sobre todo porque con tanta grabación al final pierdes la vivencia, la grandeza de ese momento que la vida te regala y que, de alguna forma, lo acabas perdiendo si estás pendiente del móvil. ¿Y para qué? Porque la mayoría de vídeos acaban olvidados en una carpeta del smartphone o borrados meses después de haberlos obtenidos, a veces sin ni siquiera verlos. Ya me lo dijo una vez mi amigo Peri, 'o hacía fotos o escuchaba cante, y decidí guardar la cámara en mi casa'. Yo seguiré, como él, viviéndolo con mis ojos. Ellos se lo pierden.