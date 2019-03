Yo no sé muchas cosas…

Es verdad. Digo tan solo lo que he visto... Y he visto hace unos días que un hombre sacaba de una papelera una lata de refresco y la llevó a la boca; y he visto una joven enlutada hurgar en un contenedor y sacar algún vegetal; he leído la petición de ayuda de una pensionista que va a ser desahuciada de su vivienda estos días. He visto que la solidaridad ciudadana ayuda a las personas y familias con asistencia alimentaria, que Cáritas lo hace, que el Ayuntamiento también. He visto que hay organizaciones voluntarias, laicas y religiosas, que piden alimentos y los reparten. ¡He visto tantas cosas! Pero me sé todos los cuentos. Porque nos distraen con las banderas, con las procesiones, con lo mal que lo han hecho los anteriores. Me cuentan que tienen bolsa de caridad y dedican el 80% a ornatos dorados y aterciopelados. Me cuentan que en Jerez no hay hambre, pero un alto porcentaje de trabajadores y niños están en el umbral de pobreza. Si todas esas organizaciones reparten alimentos..., será por algo. "Y sé todos los cuentos" (León Felipe, poeta).