"Esa mujercita que ves con el pelo blanco"(Al 'escribidor' Manolo Alejandro, al cumplir años)

Tu homenaje con la que sin duda para mi es tu mejor canción, pues la parieron tus mismas entrañas y tan tuyo era ese tributo que incluso se la quisiste cantar con tu voz aguardentosa, amigo Manuel, a esa venerable anciana que yo conocí y traté en vuestra casa de calle Merced, frente a Santiago, junto con tus hermanos Tita y Luís, pero homenaje también a esa "mujercita que ves vestida de negro", figura insustituible y eje de la familia que sin duda representan las Madres, sobre las que se constituye el núcleo esencial de nuestra sociedad y cuya figura y papel supiste retratar con una canción que siempre me cautivó y que es sin duda el himno a la maternidad de la mujer, que no se pueden explicar mejor su figura, su función y su ternura, mucho mayor incluso que la que en quién la escucha inspira tu composición…

Seiscientas canciones nacidas de tu creatividad, que no son pocas; son muchísimas; aunque lo importante no es el número, que también, lo realmente valioso es su permanencia en el tiempo y como han penetrado en tantos corazones y por eso, Manolo, a la imaginación se me vienen, a borbotones, tantos momentos compartidos aquí en Jerez y en otros muchos lugares, como el macroconcierto de la Expo92, en el que Placido Domingo estrenó tu canción "el grito de América"; el debut del novel Bertín Osborne, en la cena de Gala de la Fiesta de la Vendimia, al que acudiste como oyente; algún almuerzo en el Asador Donostiarra madrileño; los encuentros en los paseos por la playa, entre las Redes y Fuente bravía en el Puerto, tantos veranos, la peripecia de tráfico que viví en aquel mercedes familiar que tenías cuando te ofreciste a llevarme por las calles de Madrid, con el tiempo justo, a la estación de Atocha, aquel viaje juntos cruzando el Atlántico desde Miami a España, la rotulación de la calle que lleva tu nombre aquí en Jerez con Julio de testigo; la propuesta en la que participé para tu ingreso como académico de la Real de San Dionisio, donde te seguimos esperando y también te aguarda el legado que como uno de sus fundadores y principales impulsores de la Corporación dejaría ese gran músico que fue don Germán, tu padre, que traté de reflejar en mi libro sobre la historia académica o la cena en casa de Julio Iglesias, en Indian Creek de Miami, junto a los compañeros de COPE que fuimos invitados en un viaje de estudios a Estados Unidos; tu mismo y el Director General de la CBS; cuando te encontrabas allí componiéndole el nuevo disco a nuestro cantante universal…

Me viene también el recuerdo, al compás de la canción, de aquella casona del barrio de Santiago, en la que tantas veces entré para ver a esa misma imagen del dolor viviente, a ese "varón de dolores" humano que era tu hermano Luís al que se nos ocurrió, para que tuviera una razón para seguir luchando - ¿recuerdas? -, proponerle que desde el lecho donde se encontraba postrado creara y realizara un programa para la radio; aquella Radio Popular de la Cruz Vieja donde nacieron tantas iniciativas para ese Jerez que ambos amamos y para el que es incontable lo que han aportado tu fama y reconocimiento mundiales y así nacería ese espacio llamado "El dolor es amor", que él supo concebir y para el que contaba con la ayuda imprescindible de ellas, de tu anciana madre y de Tita, tu ángel-hermana, que se manejaban con grabadora, tocadiscos y micrófonos, en el singular escenario de un dormitorio, con la soltura y eficacia de los mejores "Controles" o técnico de sonido de las emisoras radiofónicas, para que la cinta grabada que puntualmente llegaba a los Estudios cada semana fuera perfecta…

Y sigo viviendo en la memoria ese balcón al que cada miércoles santo sacaban a Luís, para que se reencontrara con el Prendimiento, cuyo paso se detenía unos minutos delante suya, para que pudiera rezarle con la mirada, como tras tu estelar aparición en la Tele, que tanto revuelo ha organizado en nuestro pueblo - como si tu presencia y tus palabras te hubieran descubierto ahora para muchos jerezanos - sigo viendo a la que "te enseño las primeras palabras, te enseñó a caminar por el suelo, a ser feliz en tu infancia; la que te regaló el primer tren de lata y te dibujaba castillos y alas y árboles muy grandes el lado de un río, y te protegió siempre del hambre y del frío, enseñándote a rezar con palabras sencillas, lo malo y lo bueno que existe en la vida, para que no te apresaran las sombras y encontraras el camino que lleva a la gloria…"

Esa mujercita, amigo, que te "invitó a vivir en su carne, que te enseñó a pensar con los pies en la tierra, que te explicó la razón del amor y la ira, y porque en el cielo se ven las estrellas y porque en la tierra los hombres envidian, la de los labios secos y los ojos tristes, de la que fuiste dolor de su carne", a la que yo me honré en conocer, como te digo y a la que tú; del que mi compañero Carlos Colón ha dicho que con esa melena de pelo blanco tienes la viva imagen de un Senador romano; con tu bellísima canción le has levantado tan hermoso pedestal…