Primero fue la enseñanza recibida y con el tiempo la impartida. José Luis Balao descansa en paz desde el pasado miércoles 29 de noviembre. Durante los 85 años que permaneció con vida, vivió la música como el maná del cielo, siendo la guitarra el instrumento que le acompañó en Jerez y en aquellas otras localidades en las que mantuvo su actividad, bien respaldando el cante en recitales y festivales o en espectáculos de índole bailaora formando parte del encabezado por Cristóbal “El Jerezano”. El mítico Javier Molina fue su primer maestro, el que puso en sus manos y en su conocimiento el abc del toque guitarrístico hasta que, como tantos otros guitarristas jerezanos, recibió para su disfrute profesional el conocimiento del siempre recordado Rafael del Águila, como antes o después recibieron Paco Cepero, Parrilla de Jerez, Fernando Moreno, Manuel Lozano “El Carbonero… Con éste último, por espacio de doce años, compartió el pan y la sal de la enseñanza en el local de calle San Miguel hasta que, cuando vinieron tiempos difíciles ambos, sin dejar de ser amigos, dieron por finalizada la unión de la enseñanza guitarrística para continuar sus respectivos trabajos, Manuel en la propia San Miguel y José Luis en su domicilio de la calle Gaspar Fernández.

Se hace difícil reseñar los nombres de los jóvenes guitarristas que, tanto por “El Carbonero” como por Balao han recibido enseñanza en éste o en aquel otro lugar; enseñanza que a la gran mayoría de ellos le ha servido para alcanzar el éxito profesional, éxito que les acompaña hoy y seguirá con ellos demostrando sus raíces jerezanas en el amor a la música en general y al compás personalísimo de Jerez.

En incontables ocasiones he tenido el placer de compartir escenario con ambas figuras en la práctica totalidad de poblaciones gaditanas y andaluzas en general; con “El Carbonero” incluso en Marruecos y con ambos respaldando dos de las grabaciones discográficas –versión cassette- que he tenido la suerte de protagonizar a lo largo de los años: la primera data de 1984 titulada Poemas del Vino de Jerez, volumen 1, en edición especial Fiesta de la Vendimia del Sherry, para la que conté con el respaldo de las extraordinarias guitarras de Balao y “El Carbonero”. Los trabajos insertos en la grabación, originales de Antonio y Carlos Murciano, José María Pemán, Leopoldo de Luís, Victoriano Cremer, Julián Pemartín y Rafal Guillén entre otros, son algunos de los premiados por la Fiesta de la Vendimia. La presentación del producto final se llevó a cabo en la bodega de San Ginés, de la Casa del Vino, siendo el recordado Benito Pérez el presentador del acto público así como el del discográfico. Dos años después, en 1986, -cincuentenario del fusilamiento de García Lorca-, en su recuerdo, Fernando Polavieja –cantautor- y quien suscribe –recitante-, dimos forma a la grabación “Canciones y poemas de García Lorca”, en edición especial de la Diputación de Cádiz que presentamos en Jerez, Cádiz, Algeciras, etc. Para el citado trabajo, el de estudio y el público, José Luis Balao y Manuel Lozano “El Carbonero” contaron con la complicidad musical del violinista Luis Barrera. La portada de dicha grabación fue un trabajo de diseño especial, creado para la ocasión por el recordado José Ramón Fernández Lira. Algunas cosa más, todas ellas magníficas de Balao se quedan en el ordenador, entre otras muchas recuerdo su participación en el anual Concurso de Cante por Serranas de Prado del Rey, donde su guitarra refrendó el primer premio de la cantaora ganadora.